Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира

Выложите очищенную морковь в один слой на противень или форму для запекания.

Запекайте при температуре 200°C (400°F) до мягкости. Это займет от 35 до 45 минут.

Если морковь крупная или вы предпочитаете более карамелизированную текстуру — запекайте дольше. В данном рецепте морковь пеклась 1 час 20 минут.