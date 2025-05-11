Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира

Альтернатива привычной моркови по-корейски — яркое, пряное и по-настоящему восточное блюдо. Этот марокканский гарнир приятно удивляет сбалансированным сочетанием сладости, пряностей и свежести цитрусов. Идеально подходит как к мясу, так и как самостоятельная закуска.
Морковь — 25 маленьких штук
(если морковь средняя, можно разрезать вдоль пополам)
Оливковое масло — 1 ст. ложка
Мед — 1 ст. ложка
Сок одного большого апельсина
Сок половины лимона
Чеснок — 3 крупных зубчика (мелко порубить или пропустить через пресс)
Паста харисса — 1 ст. ложка
(можно заменить сухими хлопьями чили)
Зира (или кориандр молотый) — половина ч. ложки
Паприка молотая — половина ч. ложки
Соль — половина ч. ложки
Корица молотая — половина ч. ложки
Измельчённые орехи — половина стакана
Свежая кинза — небольшой пучок
Выложите очищенную морковь в один слой на противень или форму для запекания.
Запекайте при температуре 200°C (400°F) до мягкости. Это займет от 35 до 45 минут.
Если морковь крупная или вы предпочитаете более карамелизированную текстуру — запекайте дольше. В данном рецепте морковь пеклась 1 час 20 минут.
Пока морковь в духовке, приготовьте маринад: смешайте все ингредиенты до однородности.
Готовую морковь залейте маринадом, аккуратно перемешайте и оставьте пропитаться примерно на 15 минут.
Перед подачей посыпьте блюдо измельчёнными орехами и свежей кинзой.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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