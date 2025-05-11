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Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира

Садоводство

Альтернатива привычной моркови по-корейски — яркое, пряное и по-настоящему восточное блюдо. Этот марокканский гарнир приятно удивляет сбалансированным сочетанием сладости, пряностей и свежести цитрусов. Идеально подходит как к мясу, так и как самостоятельная закуска.

Морковь
Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Ингредиенты:

Основное:

  • Морковь — 25 маленьких штук
    (если морковь средняя, можно разрезать вдоль пополам)

Для маринада:

  • Оливковое масло — 1 ст. ложка

  • Мед — 1 ст. ложка

  • Сок одного большого апельсина

  • Сок половины лимона

  • Чеснок — 3 крупных зубчика (мелко порубить или пропустить через пресс)

  • Паста харисса — 1 ст. ложка
    (можно заменить сухими хлопьями чили)

  • Зира (или кориандр молотый) — половина ч. ложки

  • Паприка молотая — половина ч. ложки

  • Соль — половина ч. ложки

  • Корица молотая — половина ч. ложки

Для подачи:

  • Измельчённые орехи — половина стакана

  • Свежая кинза — небольшой пучок

Приготовление:

  1. Выложите очищенную морковь в один слой на противень или форму для запекания.
    Запекайте при температуре 200°C (400°F) до мягкости. Это займет от 35 до 45 минут.
    Если морковь крупная или вы предпочитаете более карамелизированную текстуру — запекайте дольше. В данном рецепте морковь пеклась 1 час 20 минут.

  2. Пока морковь в духовке, приготовьте маринад: смешайте все ингредиенты до однородности.

  3. Готовую морковь залейте маринадом, аккуратно перемешайте и оставьте пропитаться примерно на 15 минут.

  4. Перед подачей посыпьте блюдо измельчёнными орехами и свежей кинзой.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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