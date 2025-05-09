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Это удобрение стоит копейки, но огурцы после него растут, как на стероидах

1:39
Садоводство

Огородники всё чаще делают ставку на рассаду, ведь она позволяет начать сбор урожая на 1-2 недели раньше. Но важно, чтобы молодые растения не просто выжили, а сразу получили всё необходимое для крепкого старта: свет, тепло и, конечно, питание.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Чем подкармливать рассаду огурцов

Есть масса вариантов — от минеральных комплексов до народных рецептов. Я делаю ставку на два надёжных способа: сульфат аммония и настой луковой шелухи с банановой кожурой.

Сульфат аммония: просто, недорого и эффективно

Это удобрение содержит азот и серу — два ключевых элемента для активного роста:

  • Азот помогает нарастить зелёную массу

  • Сера усиливает иммунитет и облегчает усвоение микроэлементов из почвы

После такой подкормки рассада перестаёт вытягиваться и становится плотной и "коренастой".

Как приготовить:

  • 1 ч. ложка сульфата аммония

  • 2 литра воды

  • Поливать по 3-4 ложки под каждый кустик

Луковая шелуха + банановая кожура

Эти пищевые отходы превращаются в настоящий витаминный коктейль для рассады. Настой укрепляет корневую систему, ускоряет рост и делает растения устойчивыми к болезням.

Как приготовить:

  • Шелуха от 3 луковиц

  • 1 банановая кожура

  • 3 литра тёплой воды

  • Настаивать 3 дня, процедить

  • Подкармливать по 2-3 ст. ложки на каждый куст

Выбирайте удобрения, которые легко сделать своими руками, — и получите рассаду, которая не подведёт в открытом грунте.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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