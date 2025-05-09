Это удобрение стоит копейки, но огурцы после него растут, как на стероидах

Огородники всё чаще делают ставку на рассаду, ведь она позволяет начать сбор урожая на 1-2 недели раньше. Но важно, чтобы молодые растения не просто выжили, а сразу получили всё необходимое для крепкого старта: свет, тепло и, конечно, питание.
Есть масса вариантов — от минеральных комплексов до народных рецептов. Я делаю ставку на два надёжных способа: сульфат аммония и настой луковой шелухи с банановой кожурой.
Это удобрение содержит азот и серу — два ключевых элемента для активного роста:
Азот помогает нарастить зелёную массу
Сера усиливает иммунитет и облегчает усвоение микроэлементов из почвы
После такой подкормки рассада перестаёт вытягиваться и становится плотной и "коренастой".
Как приготовить:
1 ч. ложка сульфата аммония
2 литра воды
Поливать по 3-4 ложки под каждый кустик
Эти пищевые отходы превращаются в настоящий витаминный коктейль для рассады. Настой укрепляет корневую систему, ускоряет рост и делает растения устойчивыми к болезням.
Как приготовить:
Шелуха от 3 луковиц
1 банановая кожура
3 литра тёплой воды
Настаивать 3 дня, процедить
Подкармливать по 2-3 ст. ложки на каждый куст
Выбирайте удобрения, которые легко сделать своими руками, — и получите рассаду, которая не подведёт в открытом грунте.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.