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С виду безопасна, но её прозвали тихим убийцей: правда о толстянке

Садоводство

Крассула, или как её ласково зовут в народе — денежное дерево, давно поселилась на подоконниках. Её мясистые круглые листья, похожие на зелёные монетки, ассоциируются с достатком, благополучием и стабильностью.

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

Многие хозяйки верят: если ухаживать за растением с любовью, оно не только украсит дом, но и принесёт финансовую удачу. Некоторые даже ждут цветения, как особого знака. Но мало кто догадывается, что в этом "талисмане" скрыта потенциальная опасность.

Почему толстянку называют "тихим убийцей"

Листья растения содержат мышьяк — не испаряющийся, но токсичный при попадании внутрь. Если взрослому человеку навредить себе трудно, то вот дети и домашние животные могут принять сочный зелёный лист за съедобное лакомство.

Даже небольшое количество вещества способно вызвать отравление. Потому растение и получило народное прозвище — "тихий убийца".

Польза тоже есть

Несмотря на такой тревожный нюанс, в народной медицине сок толстянки используют наружно. Он помогает при укусах насекомых, нарывах, мелких порезах. Главное — не путать наружное применение с внутренним.

Где лучше поставить денежное дерево

С точки зрения фэншуй, идеальное место — юго-восточная часть дома, отвечающая за финансовое благополучие. Но даже если не верите в приметы, толстянка украсит интерьер своей формой, неприхотливостью и живой энергией.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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