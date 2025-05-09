Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Салат, который очищает организм: недорогой, вкусный и полезный — три в одном
Бизнес-уроки Гейтса и Безоса: что помогло компании Lyft стать лучше
Стильный акцент: почему светло-голубая рубашка обязательна в женском гардеробе
Полезно соскучиться друг по другу: Ксения Бородина раскрыла плюсы и минусы гостевого брака
Мозг в режиме хаоса: как выстроить жизнь с СДВГ и не выгореть
Музыка из детства Пригожина: вот какие песни военных лет он любит больше всего
Секреты закулисной жизни: почему Стеллан Скарсгард ненавидел танцевать в Mamma Mia!
Геология и климат: неожиданная связь, о которой не подозревали

Почему компост может быть бесполезным: основные ошибки в приготовлении

3:40
Садоводство » Советы

Компост — это один из самых доступных и экологичных способов обогатить почву органикой, улучшить её структуру и повысить урожайность. Однако иногда даже правильное по сути средство не приносит ожидаемого результата. Почему так происходит?

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Почему компост иногда бывает бесполезным?

Конечно, компост — великолепное удобрение, если он приготовлен правильно. Но при неправильных условиях или ошибках в отношении к процессу он превращается в «горшечный мусор», который не только не приносит пользы, но и может навредить растению.

Основные ошибки, превращающие компост в мусор:

Ошибки в подборе сырья

  • Использование неподходящих отходов: мясные, рыбные остатки, жиры, молочные продукты и больные растения — всё это может привести к задержке разложения, появлению запаха гниения и развитию патогенных микроорганизмов.
  • Отсутствие балансировки «зеленых» и «коричневых» материалов: зеленые (трава, кухонные отходы) богаты азотом, коричневые (сухие листья, солома, бумага) — углеродом. Нарушение пропорций (обычно 1:3) замедляет разложение и ухудшает качество компоста.

Недостаточное аэрация и влажность

  • Закрытый и не проветриваемый компост: без доступа воздуха происходят процессы гниения и гнилостных бактерий, запах, а разложение затягивается.
  • Чрезмерная влажность или сухость: избыток влаги вызывает гниение, а слишком сухие материалы не разлагаются вовсе.

Неправильное формирование компоста

  • Укладка в один слой: корневая и микробиологическая активность требуют перемешивания для равномерного разложения.
  • Отсутствие периодического перемешивания: без аэрации процессы замедляются, а качество компоста снижается.

Нарушение температуры и срока дозревания

  • Недостоверное создание необходимой температуры: для активного разложения нужно 55-60°C. Ее отсутствие — неполное разложение, появление неприятных запахов, отсутствие полезных веществ.
  • Недостаточный срок созревания: недозрелый компост может содержать несформировавшиеся остатки, патогенные микроорганизмы или семена сорняков.

Как сделать компост действительно полезным удобрением?

  • Правильный подбор сырья: используйте только пищевые and садовые отходы, избегайте мясных и молочных продуктов.
  • Балансировка пропорций: сочетайте «зелёное» и «коричневое» правильно.
  • Обеспечьте доступ воздуха: регулярно перемешивайте и аэрацию.
  • Контролируйте влажность: компост должен быть влажным, как отжатая губка.
  • Поддерживайте температуру: используйте компостные кучи, укрывайте их, создавайте условия для разогрева.
  • Дайте времени: компост созревает обычно 6-12 месяцев — недозрелый материал не принесет пользы.

Компост — это мощное и экологичное средство, если его правильно приготовить и использовать. Ошибки в подборе сырья, неправильная аэрация, влажность, нарушенная пропорция зеленых и коричневых материалов и спешка при созревании превращают его в бесполезный мусор. Осознавая эти ошибки и следуя простым правилам, вы обеспечите свой сад действительно ценным удобрением, которое даст росту растений силу и здоровье!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Домашние животные
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Ты ездишь аккуратно, а цилиндры уже повреждены — в чём подвох современных двигателей
Авто
Ты ездишь аккуратно, а цилиндры уже повреждены — в чём подвох современных двигателей Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Последние материалы
Мозг в режиме хаоса: как выстроить жизнь с СДВГ и не выгореть
Музыка из детства Пригожина: вот какие песни военных лет он любит больше всего
Секреты закулисной жизни: почему Стеллан Скарсгард ненавидел танцевать в Mamma Mia!
Геология и климат: неожиданная связь, о которой не подозревали
Одно удачное место — и кондиционер работает идеально, без сквозняков
Почему компост может быть бесполезным: основные ошибки в приготовлении
Как тост с черничным джемом и сливочным сыром взял Бруклин штурмом — от переписки до популярного десерта
Почему ваша кожа не сияет? 5 распространённых ошибок утреннего ухода
Туда, где мифы пахнут мёдом: как Гифио скрывает своё божественное прошлое
Бюджетно и красиво: идеальная закуска к коньяку за 5 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.