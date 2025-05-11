Эти сорняки кормят проволочника — уберите их, пока не стало поздно

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Проволочник — это личинка жука-щелкуна. На первый взгляд, безобидная, но на деле — один из самых неприятных врагов огородника. Он повреждает корнеплоды, особенно картофель, а избавиться от него бывает непросто. Однако если подойти к делу комплексно, можно серьезно сократить его численность.

Фото: creativecommons.org by Marshal Hedin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проволочник

Агротехнические методы: основа профилактики

Прежде всего — регулярная перекопка участка. Особенно эффективна она осенью: когда вы переворачиваете почву, личинки и куколки оказываются на поверхности и погибают от холода или становятся легкой добычей для птиц.

Севооборот — ещё один сильный инструмент. Если чередовать посадки картофеля с бобовыми культурами (например, горохом или фасолью), количество проволочника на участке заметно снизится.

Также важно избавиться от сорняков, особенно от пырея. Для вредителя это не просто трава — это дом и корм одновременно.

Биологические методы: помощь природы

Существуют специальные биопрепараты на основе хищных нематод или бактерий, безопасные для человека и почвы. Они заражают личинок и постепенно снижают их численность. Это более "долгий" путь, но зато экологичный и эффективный при систематическом использовании.

Химия: когда нужно действовать быстро

Если вредитель уже вовсю орудует на грядках, в ход идут инсектициды. Например, при посадке картофеля клубни можно обработать специальными средствами — они отпугивают или уничтожают личинок. Но важно строго следовать инструкции: перебор с химией может повредить не только вредителям, но и самим растениям.

Народные методы: проверено дачниками

Ловушки. Нарежьте морковь или картофель, закопайте на глубину 5-10 см и через 2-3 дня извлеките вместе с "гостями". Зола и известь. Эти добавки ощелачивают почву, а проволочник предпочитает кислую среду. Марганцовка. Обработка почвы слабым раствором марганцовки может дать хороший отпугивающий эффект. Настои трав. Особенно эффективны полынь, чистотел и одуванчик. Настой заливают в почву или распыляют вокруг растений. Сидераты. Фацелия, горчица, рапс и гречиха не только улучшают структуру почвы, но и подавляют развитие вредителей.

Что добавить в почву, чтобы проволочник ушёл

Кроме золы и извести, эффективно работает аммиачная селитра и сульфат аммония. Эти удобрения не только обогащают почву, но и делают её непривлекательной для вредителей.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

