Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога через пустоту. Как строилась Байкало-Амурская магистраль
Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера
Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни
Деньги закончились? ЕС урезал помощь Украине вдвое
Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания
Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы
Ничего не росло, пока не сменили воду и не добавили один неожиданный ингредиент
Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать
Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира

Эти сорняки кормят проволочника — уберите их, пока не стало поздно

2:50
Садоводство

Проволочник — это личинка жука-щелкуна. На первый взгляд, безобидная, но на деле — один из самых неприятных врагов огородника. Он повреждает корнеплоды, особенно картофель, а избавиться от него бывает непросто. Однако если подойти к делу комплексно, можно серьезно сократить его численность.

Проволочник
Фото: creativecommons.org by Marshal Hedin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Проволочник

Агротехнические методы: основа профилактики

Прежде всего — регулярная перекопка участка. Особенно эффективна она осенью: когда вы переворачиваете почву, личинки и куколки оказываются на поверхности и погибают от холода или становятся легкой добычей для птиц.

Севооборот — ещё один сильный инструмент. Если чередовать посадки картофеля с бобовыми культурами (например, горохом или фасолью), количество проволочника на участке заметно снизится.

Также важно избавиться от сорняков, особенно от пырея. Для вредителя это не просто трава — это дом и корм одновременно.

Биологические методы: помощь природы

Существуют специальные биопрепараты на основе хищных нематод или бактерий, безопасные для человека и почвы. Они заражают личинок и постепенно снижают их численность. Это более "долгий" путь, но зато экологичный и эффективный при систематическом использовании.

Химия: когда нужно действовать быстро

Если вредитель уже вовсю орудует на грядках, в ход идут инсектициды. Например, при посадке картофеля клубни можно обработать специальными средствами — они отпугивают или уничтожают личинок. Но важно строго следовать инструкции: перебор с химией может повредить не только вредителям, но и самим растениям.

Народные методы: проверено дачниками

  1. Ловушки. Нарежьте морковь или картофель, закопайте на глубину 5-10 см и через 2-3 дня извлеките вместе с "гостями".
  2. Зола и известь. Эти добавки ощелачивают почву, а проволочник предпочитает кислую среду.
  3. Марганцовка. Обработка почвы слабым раствором марганцовки может дать хороший отпугивающий эффект.
  4. Настои трав. Особенно эффективны полынь, чистотел и одуванчик. Настой заливают в почву или распыляют вокруг растений.
  5. Сидераты. Фацелия, горчица, рапс и гречиха не только улучшают структуру почвы, но и подавляют развитие вредителей.

Что добавить в почву, чтобы проволочник ушёл

Кроме золы и извести, эффективно работает аммиачная селитра и сульфат аммония. Эти удобрения не только обогащают почву, но и делают её непривлекательной для вредителей.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Экономика и бизнес
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры Аудио 
Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает
Садоводство, цветоводство
Морковь отдыхает: этот овощ слаще, вкуснее и не капризничает Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Единственный в своём роде: Том Круз скорбит о потере легенды Голливуда Вэла Килмера
Деньги закончились? ЕС урезал помощь Украине вдвое
Не просто освежиться: душ, который меняет качество вашей жизни
Единственный пляж из США в мировом списке — и он действительно стоит внимания
Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать
Сумасшедший тюнинг: Гелендваген от Mansory стал воплощением роскоши и силы
Одна ложка мёда, немного перца — марокканская морковка покоряет гурманов со всего мира
Ничего не росло, пока не сменили воду и не добавили один неожиданный ингредиент
Сосед дымит на балконе — а вы не можете дышать: кто прав
Если ваша кошка чирикает, как птичка, знайте: она подсказывает вам что-то важное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.