Эти сорняки кормят проволочника — уберите их, пока не стало поздно

Проволочник — это личинка жука-щелкуна. На первый взгляд, безобидная, но на деле — один из самых неприятных врагов огородника. Он повреждает корнеплоды, особенно картофель, а избавиться от него бывает непросто. Однако если подойти к делу комплексно, можно серьезно сократить его численность.
Прежде всего — регулярная перекопка участка. Особенно эффективна она осенью: когда вы переворачиваете почву, личинки и куколки оказываются на поверхности и погибают от холода или становятся легкой добычей для птиц.
Севооборот — ещё один сильный инструмент. Если чередовать посадки картофеля с бобовыми культурами (например, горохом или фасолью), количество проволочника на участке заметно снизится.
Также важно избавиться от сорняков, особенно от пырея. Для вредителя это не просто трава — это дом и корм одновременно.
Существуют специальные биопрепараты на основе хищных нематод или бактерий, безопасные для человека и почвы. Они заражают личинок и постепенно снижают их численность. Это более "долгий" путь, но зато экологичный и эффективный при систематическом использовании.
Если вредитель уже вовсю орудует на грядках, в ход идут инсектициды. Например, при посадке картофеля клубни можно обработать специальными средствами — они отпугивают или уничтожают личинок. Но важно строго следовать инструкции: перебор с химией может повредить не только вредителям, но и самим растениям.
Кроме золы и извести, эффективно работает аммиачная селитра и сульфат аммония. Эти удобрения не только обогащают почву, но и делают её непривлекательной для вредителей.
Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).
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