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Сосед-чеснок: с кем на грядке он дружит, а кого выживает

1:08
Садоводство

Этот ароматный овощ не только укрепляет иммунитет на тарелке, но и защищает другие растения на грядке. Он буквально "отпугивает" вредителей и снижает риск заболеваний. Главное — грамотно подобрать соседей, чтобы никто не мешал друг другу расти и питаться.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal
Чеснок

Кому с чесноком по пути

  • Томаты — отличная пара. Чеснок сдерживает тлю, паутинного клеща и белокрылку, а томаты реже болеют фитофторой.

  • Капуста — будет благодарна за защиту от гусениц и блошек.

  • Клубника — чеснок помогает отпугнуть вредителей, сохранив ягоды целыми.

  • Зелень — укроп, петрушка и салат прекрасно чувствуют себя рядом с чесноком.

  • Огурцы — вопрос спорный. Одни огородники считают, что чеснок замедляет их рост, другие уверены: без него с тлей и медведками было бы не справиться.

А вот этих держите подальше

Только две культуры категорически не переносят чеснок в соседях — фасоль и горох. В их случае чеснок мешает росту и влияет на урожайность. Лучше расселить их по разным углам огорода.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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