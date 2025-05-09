Сосед-чеснок: с кем на грядке он дружит, а кого выживает

Этот ароматный овощ не только укрепляет иммунитет на тарелке, но и защищает другие растения на грядке. Он буквально "отпугивает" вредителей и снижает риск заболеваний. Главное — грамотно подобрать соседей, чтобы никто не мешал друг другу расти и питаться.
Томаты — отличная пара. Чеснок сдерживает тлю, паутинного клеща и белокрылку, а томаты реже болеют фитофторой.
Капуста — будет благодарна за защиту от гусениц и блошек.
Клубника — чеснок помогает отпугнуть вредителей, сохранив ягоды целыми.
Зелень — укроп, петрушка и салат прекрасно чувствуют себя рядом с чесноком.
Огурцы — вопрос спорный. Одни огородники считают, что чеснок замедляет их рост, другие уверены: без него с тлей и медведками было бы не справиться.
Только две культуры категорически не переносят чеснок в соседях — фасоль и горох. В их случае чеснок мешает росту и влияет на урожайность. Лучше расселить их по разным углам огорода.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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