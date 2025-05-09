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Вода с секретом: огород пышет здоровьем, а расходов — почти ноль

1:12
Садоводство

Все дачники знают: поливать грядки нужно регулярно. Но мало кто задумывается, что даже самая обычная вода может стать настоящим "коктейлем здоровья" для растений — если немного изменить её состав.

Бачка для полива
Фото: commons.wikimedia.org by Benoit Rochon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бачка для полива

Есть один доступный и недорогой способ сделать полив не только увлажняющим, но и питающим. Всё, что вам понадобится, — это простое средство из аптеки.

Что добавляют в воду

Отличный вариант — заранее подготовленная бочка с дождевой или колодезной водой. Главное, чтобы жидкость успела немного отстояться и прогреться.

На такой объём берут три таблетки янтарной кислоты. Чтобы ускорить растворение, лучше предварительно растолочь их в порошок и затем всыпать в бочку. Холодная вода хуже растворяет таблетки целиком, поэтому измельчение — шаг обязательный.

Как и когда поливать

"Янтарную воду" можно использовать регулярно — раз в 10-14 дней. Этого достаточно, чтобы не перенасытить растения и не вызвать обратного эффекта. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют овощные и плодовые культуры.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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