Хочешь тень, тишину и уют? Это вечнозелёное чудо делает всё сразу

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Она красивая, вечнозелёная, быстро растёт, не боится мороза, засухи и даже городского воздуха. Именно поэтому туя так популярна для создания плотных, зелёных изгородей, которые радуют глаз круглый год.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Живой забор

Где сажать — место имеет значение

Туя любит солнце или лёгкую полутень и не переносит слишком влажную или солоноватую почву. Чтобы не ссориться с соседями и не мешать пешеходам, заранее подумайте, до каких размеров вырастет изгородь. Это поможет выбрать оптимальное расстояние от забора или дорожки.

Как подготовить почву

Выкопайте посадочные ямы по размеру корней. На дно положите компост или органику. Смешайте всё с землёй и слегка утрамбуйте.

Это даст растению мощный старт.

Как сажать туи правильно

Растения размещают на расстоянии 60-100 см друг от друга — в зависимости от сорта и плотности будущей стены. Извлеките саженцы из контейнеров, аккуратно расправьте корни, установите в ямы так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Засыпьте, утрамбуйте и щедро полейте.

Уход без хлопот, но с результатом

Туя неприхотлива, но любит внимание:

Полив — регулярный, особенно летом.

Подкормка — весной и осенью комплексными удобрениями.

Обрезка — 1-2 раза в год для формы и здоровья, лучше всего — ранней весной или в конце лета.

Защита — от вредителей и болезней: следите за внешним видом, при необходимости используйте средства защиты.

Мульча — слой коры, опилок или соломы помогает удерживать влагу и сдерживает сорняки.

Следуя этим простым шагам, вы вырастите плотную, ухоженную и вечнозелёную изгородь, которая не только украсит участок, но и создаст уютный зелёный уголок уединения.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

