Одна теплица — один штраф: дачный предел, который лучше не переходить

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дача — это не только шашлык, цветы и утро с кофе на крыльце. Это ещё и правила, о которых мало кто знает. А их нарушение может обойтись в кругленькую сумму.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Б. from Dubna city, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Теплица, помидоры (51277019938)

Овощи — да, курицы — нет

Разводить кур можно только на участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. Если у вас земля под садоводство или огородничество, содержание птицы считается нарушением и грозит штрафом от 0,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше 10 000 рублей.

С теплицами — строго

На участке разрешена только одна теплица с капитальным фундаментом. Хочется вторую? Придётся получать официальное согласование. Любая капитальная конструкция подлежит регистрации и не должна нарушать градостроительные нормы. И главное — не ущемлять интересы соседей.

Шашлык по правилам

Жарить мясо можно — но не на костре. Только на мангале из металла или кирпича, и только в специально отведённой зоне. Расстояние до ближайших построек — не меньше 5 метров. А рядом обязательно должны быть вода или огнетушитель.

Автомойка с нюансами

Мыть машину на участке — можно, но с условием: вода не должна выходить за его пределы и стекать на соседние земли. И никаких агрессивных химикатов, особенно если рядом водоём.

Тишина — не опция, а закон

Во многих регионах действуют "тихие часы". Например, в Подмосковье в будни нельзя шуметь с 21:00 до 8:00, а в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00. За нарушение — штраф до 3 000 рублей, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

