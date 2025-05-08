Он стоял, как палка, а теперь пышнее фикуса: неожиданный рецепт

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Если ваш замиокулькас уныло стоит на подоконнике, а вместо кустистой зелени — только редкие ветки, возможно, он просто… голоден. Это растение считается неприхотливым, но и у него есть слабость — стимуляторы роста.

Замиокулькас
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замиокулькас

Аптечный коктейль для буйной зелени

Некоторые препараты из обычной аптеки действуют на замиокулькас как энергетик. Проверенный рецепт:

  • 1 таблетка янтарной кислоты форте (660 мг)
  • 1 таблетка витаминов группы В (100 мг)
  • 2 г удобрения NPK (20:20:20 — азот, фосфор, калий в равных пропорциях)

Растворите всё это в стакане тёплой воды, затем добавьте в литр чистой воды — и полученный коктейль используйте для полива под корень. Повторяйте раз в две недели.

Что происходит после полива

"У меня из каждого клубня стало расти по 10 веточек", — рассказывает цветовод.

И это не преувеличение: на глазах появляются новые побеги, листья становятся плотными, тёмно-зелёными и блестящими. По наблюдениям, растение может сформировать до 20 новых отростков за год.

Этот раствор активизирует спящие почки, запускает рост зелёной массы и укрепляет саму структуру растения. Особенно эффективен он весной и летом — в период активного развития.

Такой метод удобрения подойдёт не только для ленивых, но и для тех, кто хочет видеть результат уже через несколько дней. Главное — не злоупотреблять и соблюдать дозировку.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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