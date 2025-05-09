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Как обычное пиво спасет ваш урожай от полчищ улиток

2:36
Садоводство

Если на вашем участке появились улитки, не стоит откладывать борьбу с ними. Эти моллюски могут нанести серьезный урон посадкам: поедают листья, повреждают плоды и мешают нормальному развитию растений. Успешная защита огорода требует комплексного подхода.

Улитка
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Чистота — залог победы

Первое, с чего стоит начать, — уборка. Улитки любят прятаться в сырых тенистых местах. Остатки растительности, мульча, доски, старая трава — все это может стать укрытием для них. Регулярно пропалывайте грядки и убирайте органический мусор, чтобы лишить моллюсков укромных уголков.

Контроль влажности

Улитки обожают влажную среду. Чтобы сделать участок менее привлекательным, меняйте график полива: поливайте растения утром, чтобы к вечеру земля успела подсохнуть. Избегайте застоя воды — это идеальная среда для вредителей.

Физические барьеры

Отличный способ защитить растения — создать для улиток неприятные условия. По периметру грядок можно рассыпать яичную скорлупу, мелкую гальку или даже золу. Такие поверхности затрудняют передвижение улиток и уменьшают риск повреждения посадок. Также подойдут специальные защитные ленты или бортики.

Натуральные отпугиватели

Существует несколько домашних средств, которые эффективно отпугивают моллюсков. Например, участки с повышенным риском заражения можно аккуратно обработать раствором уксуса или соли. Но важно действовать аккуратно, чтобы не повредить растения. Некоторые садоводы используют корицу, кофе или горчичный порошок — их резкий запах и вкус улиткам не по душе.

Приманки и ловушки

Если улитки уже оккупировали ваш участок, можно заманить их в ловушки. Налейте в неглубокие емкости немного пива, сладкого сока или компота и прикопайте в землю на уровне края. Запах привлечет вредителей, и к утру вы сможете собрать их вручную. Некоторые используют нарезанные овощи как приманку: морковь, кабачок или картофель.

Биологическая помощь

Природа знает, как сбалансировать ситуацию. На помощь в борьбе с улитками приходят их естественные враги — жуки, лягушки, ежи, птицы. Если на участке создаются благоприятные условия для этих "союзников", популяция вредителей снижается естественным образом.

Уточнения

Улитка — любой моллюск класса брюхоногих (Gastropoda).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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