Самый простой способ вырастить мяту из семян — без теплицы и лишних хлопот

Мята — одна из самых любимых и неприхотливых пряных культур. Она вкусна в чае, полезна для здоровья и при этом отлично растёт как в саду, так и на подоконнике. Но если вы хотите вырастить её из семян, придётся учесть несколько важных нюансов. Ниже расскажем, как посеять мяту правильно, чтобы в итоге получить крепкую и ароматную рассаду.
Для выращивания на рассаду подходят как традиционные сорта (например, перечная мята), так и декоративные — с цитрусовым, шоколадным или ментоловым ароматом. Среди популярных — "Ясная нотка", "Карамелька", "Ментол", "Шоколадная". Важно выбирать сорта, подходящие для комнатных условий или открытого грунта — в зависимости от ваших целей.
Оптимальное время для посева — вторая половина марта или начало апреля. Можно сеять и в августе, если вы хотите пересадить растения в грунт в сентябре или оставить их дома круглый год. Главное — обеспечить нужные условия для прорастания.
Для рассады подойдёт рыхлая, питательная почва: торф, садовая земля и песок в равных частях. Хороший дренаж — обязателен. Ёмкости выбирайте не глубокие, но широкие. Обязательно проделайте отверстия на дне, чтобы вода не застаивалась.
Семена мяты очень мелкие, их не нужно закапывать. Просто рассыпьте их по увлажнённой поверхности и слегка присыпьте песком или сухим торфом. После посева накройте контейнер плёнкой или стеклом — мяте нужен парниковый эффект.
Емкости держат при температуре +20-25°C. Свет — рассеянный, но яркий. Прямое солнце может повредить нежные всходы. Влажность нужно поддерживать, но не заливать. Первые ростки появляются не скоро — через 20-25 дней, так что запаситесь терпением.
Как только появятся всходы, укрытие нужно снять. Поливать следует умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя земли. Когда у саженцев появятся 2-3 настоящих листочка, их можно аккуратно рассадить в отдельные горшочки.
Когда минует угроза заморозков (обычно в мае), мяту можно высаживать в открытый грунт. Участок должен быть солнечным или полутенистым, с влажной, но не заболоченной почвой. Расстояние между кустами — 20-30 см. Учитывайте, что мята сильно разрастается, поэтому лучше заранее ограничить ей территорию — например, вкопать по периметру листы шифера или посадить в врезанные в землю горшки.
Конечно! Мята легко укореняется черенками. Достаточно срезать веточку длиной 8-10 см с несколькими узелками, поставить её в воду или сразу посадить во влажную землю. Через пару недель появятся корешки — и у вас будет ещё один кустик.
Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.