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Самый простой способ вырастить мяту из семян — без теплицы и лишних хлопот

Садоводство

Мята — одна из самых любимых и неприхотливых пряных культур. Она вкусна в чае, полезна для здоровья и при этом отлично растёт как в саду, так и на подоконнике. Но если вы хотите вырастить её из семян, придётся учесть несколько важных нюансов. Ниже расскажем, как посеять мяту правильно, чтобы в итоге получить крепкую и ароматную рассаду.

Мята
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мята

Какие сорта мяты подходят для рассады

Для выращивания на рассаду подходят как традиционные сорта (например, перечная мята), так и декоративные — с цитрусовым, шоколадным или ментоловым ароматом. Среди популярных — "Ясная нотка", "Карамелька", "Ментол", "Шоколадная". Важно выбирать сорта, подходящие для комнатных условий или открытого грунта — в зависимости от ваших целей.

Когда сажать семена мяты

Оптимальное время для посева — вторая половина марта или начало апреля. Можно сеять и в августе, если вы хотите пересадить растения в грунт в сентябре или оставить их дома круглый год. Главное — обеспечить нужные условия для прорастания.

Подготовка почвы и ёмкости

Для рассады подойдёт рыхлая, питательная почва: торф, садовая земля и песок в равных частях. Хороший дренаж — обязателен. Ёмкости выбирайте не глубокие, но широкие. Обязательно проделайте отверстия на дне, чтобы вода не застаивалась.

Как правильно сеять семена

Семена мяты очень мелкие, их не нужно закапывать. Просто рассыпьте их по увлажнённой поверхности и слегка присыпьте песком или сухим торфом. После посева накройте контейнер плёнкой или стеклом — мяте нужен парниковый эффект.

Проращивание: условия и ожидания

Емкости держат при температуре +20-25°C. Свет — рассеянный, но яркий. Прямое солнце может повредить нежные всходы. Влажность нужно поддерживать, но не заливать. Первые ростки появляются не скоро — через 20-25 дней, так что запаситесь терпением.

Что делать после появления всходов

Как только появятся всходы, укрытие нужно снять. Поливать следует умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя земли. Когда у саженцев появятся 2-3 настоящих листочка, их можно аккуратно рассадить в отдельные горшочки.

Пересадка в открытый грунт

Когда минует угроза заморозков (обычно в мае), мяту можно высаживать в открытый грунт. Участок должен быть солнечным или полутенистым, с влажной, но не заболоченной почвой. Расстояние между кустами — 20-30 см. Учитывайте, что мята сильно разрастается, поэтому лучше заранее ограничить ей территорию — например, вкопать по периметру листы шифера или посадить в врезанные в землю горшки.

Можно ли вырастить мяту из веточки

Конечно! Мята легко укореняется черенками. Достаточно срезать веточку длиной 8-10 см с несколькими узелками, поставить её в воду или сразу посадить во влажную землю. Через пару недель появятся корешки — и у вас будет ещё один кустик.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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