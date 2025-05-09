Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не дайте шее состарить вас: уход, который реально предотвращает морщины и обвисание
Почему в теплице стоит оставить бочку с водой: не для полива
Хотите продать жильё с детскими долями? Не совершите эту ошибку
Секреты Сантоса: этот бразильский город не оставит равнодушными даже опытных путешественников
Вино вместо воды: стюардесса перепутала напитки для ребёнка
Тюнинг КАМАЗов: безумные проекты со всего мира
Борьба с бессонницей — худшее решение: один ритуал отключит тревожную голову
Милый пушистик с дурной славой: почему кошку считают худшим питомцем
Фольга в огороде — лайфхак или развод? Вот где она реально работает

Борьба с земляничным клещом: возвращаем здоровье клубничным кустам

3:41
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых любимых ягод в саду, но иногда бывает так, что кусты вдруг перестают расти, листья мельчают, а урожай сокращается или совсем пропадает. Если вы столкнулись с такой ситуацией, обратите внимание на состояние ваших растений — возможно, причиной стал земляничный клещ. 

Клубника
Фото: Own work by Dinkum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

Кто такой земляничный клещ и чем он опасен?

Земляничный клещ — крошечный вредитель, который поражает клубничные кусты, питаясь соком листьев. Этот микроскопический паукообразный может быстро размножаться в теплую сухую погоду и наносить серьезный ущерб растению.

Когда клещ питается, он повреждает клетки листьев, что приводит к ухудшению фотосинтеза, растение слабеет, замедляется рост, появляются характерные пятна и деформация листьев. В итоге куст теряет силу и перестаёт плодоносить.

Признаки заражения земляничным клещом

Чтобы вовремя обнаружить вредителя, осмотрите кусты клубники на наличие следующих симптомов:

  • Пожелтевшие или серебристые пятна на листьях — повреждённые клетки становятся прозрачными, создавая эффект «выгоревших» участков.
  • Мелкие пятна и точки на листьях — как будто лист покрыт точечной сеткой.
  • Деформация листовой пластинки — листья скручиваются, мельчают, становятся хрупкими.
  • Тонкие паутинные нити — клещи плетут тонкую паутину, которая может покрывать листья и стебли.
  • Угнетенный рост кустов — снижение нарастания новой зелени, уменьшение числа цветоносов.
  • Плохой или отсутствующий урожай — ягоды мельчают или не формируются.

Почему земляничный клещ появляется на клубнике?

Факторы, способствующие развитию вредителя:

  • Сухая и жаркая погода, способствующая быстрому размножению клеща.
  • Плохой полив и пересыхание почвы.
  • Загущённые посадки и плохое проветривание.
  • Несоблюдение агротехники и отсутствие профилактических обработок.
  • Присутствие сорняков и других растений — носителей клещей.

Как защитить клубнику от земляничного клеща?

Регулярный осмотр растений  

Проверяйте листья и стебли на наличие паутины и пораженных участков, особенно в жаркую сухую погоду.

Оптимизируйте агротехнику  

  • Поддерживайте регулярный и своевременный полив. Клещ не любит влажность.  
  • Разреживайте посадки, обеспечивайте достаточное пространство для вентиляции.  
  • Удаляйте сорняки и прошлогодние остатки растений.

Механические методы  

  • Промывайте кусты из шланга под напором воды — это поможет смыть клещей.

Биологические препараты  

  • Используйте препараты на основе энтомопатогенных грибов или полезных хищных клещей.  
  • Например, препараты с авабактерами, фитовермом, акараин.

Химические средства  

  • При сильном поражении применяйте акарициды, следуя инструкции по безопасности и дозировкам.

Если клубника перестала расти и давать урожай, обязательно осмотрите кусты на наличие земляничного клеща — одного из самых распространенных и вредоносных врагов этой ягоды. Раннее выявление и комплексный подход к борьбе с вредителем помогут сохранить растения здоровыми и получить богатый урожай. При правильном уходе и своевременных мерах борьбы ваша клубника снова будет радовать вкусными и крупными ягодами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Вырастить баклажаны с первого раза — легко, если знать, как сажать и поливать
Садоводство, цветоводство
Вырастить баклажаны с первого раза — легко, если знать, как сажать и поливать Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Авто
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Алиев не приедет на Парад Победы: символическая дистанция Баку от Москвы Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Последние материалы
Вино вместо воды: стюардесса перепутала напитки для ребёнка
Тюнинг КАМАЗов: безумные проекты со всего мира
Борьба с бессонницей — худшее решение: один ритуал отключит тревожную голову
Милый пушистик с дурной славой: почему кошку считают худшим питомцем
Фольга в огороде — лайфхак или развод? Вот где она реально работает
Цветная капуста удивит вкусом: простой трюк в духовке изменит всё
Борьба с земляничным клещом: возвращаем здоровье клубничным кустам
Дэвид Бекхэм шокирован и убит горем, 50-й день рождения в печали: сын Бруклин сбегает из-за сердечных дел
Алиев не приедет на Парад Победы: символическая дистанция Баку от Москвы
Точно ли на нейтралке ваш расход на холостых минимален? Ошибки, которые стоит исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.