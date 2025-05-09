Борьба с земляничным клещом: возвращаем здоровье клубничным кустам

Клубника — одна из самых любимых ягод в саду, но иногда бывает так, что кусты вдруг перестают расти, листья мельчают, а урожай сокращается или совсем пропадает. Если вы столкнулись с такой ситуацией, обратите внимание на состояние ваших растений — возможно, причиной стал земляничный клещ.
Фото: Own work by Dinkum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника
Кто такой земляничный клещ и чем он опасен?
Земляничный клещ — крошечный вредитель, который поражает клубничные кусты, питаясь соком листьев. Этот микроскопический паукообразный может быстро размножаться в теплую сухую погоду и наносить серьезный ущерб растению.
Когда клещ питается, он повреждает клетки листьев, что приводит к ухудшению фотосинтеза, растение слабеет, замедляется рост, появляются характерные пятна и деформация листьев. В итоге куст теряет силу и перестаёт плодоносить.
Признаки заражения земляничным клещом
Чтобы вовремя обнаружить вредителя, осмотрите кусты клубники на наличие следующих симптомов:
Пожелтевшие или серебристые пятна на листьях — повреждённые клетки становятся прозрачными, создавая эффект «выгоревших» участков.
Мелкие пятна и точки на листьях — как будто лист покрыт точечной сеткой.
Деформация листовой пластинки — листья скручиваются, мельчают, становятся хрупкими.
Тонкие паутинные нити — клещи плетут тонкую паутину, которая может покрывать листья и стебли.
Угнетенный рост кустов — снижение нарастания новой зелени, уменьшение числа цветоносов.
Плохой или отсутствующий урожай — ягоды мельчают или не формируются.
Почему земляничный клещ появляется на клубнике?
Факторы, способствующие развитию вредителя:
Сухая и жаркая погода, способствующая быстрому размножению клеща.
Плохой полив и пересыхание почвы.
Загущённые посадки и плохое проветривание.
Несоблюдение агротехники и отсутствие профилактических обработок.
Присутствие сорняков и других растений — носителей клещей.
Как защитить клубнику от земляничного клеща?
Регулярный осмотр растений
Проверяйте листья и стебли на наличие паутины и пораженных участков, особенно в жаркую сухую погоду.
Оптимизируйте агротехнику
Поддерживайте регулярный и своевременный полив. Клещ не любит влажность.
Разреживайте посадки, обеспечивайте достаточное пространство для вентиляции.
Удаляйте сорняки и прошлогодние остатки растений.
Механические методы
Промывайте кусты из шланга под напором воды — это поможет смыть клещей.
Биологические препараты
Используйте препараты на основе энтомопатогенных грибов или полезных хищных клещей.
Например, препараты с авабактерами, фитовермом, акараин.
Химические средства
При сильном поражении применяйте акарициды, следуя инструкции по безопасности и дозировкам.
Если клубника перестала расти и давать урожай, обязательно осмотрите кусты на наличие земляничного клеща — одного из самых распространенных и вредоносных врагов этой ягоды. Раннее выявление и комплексный подход к борьбе с вредителем помогут сохранить растения здоровыми и получить богатый урожай. При правильном уходе и своевременных мерах борьбы ваша клубника снова будет радовать вкусными и крупными ягодами!