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Как вырастить помидоры в холодное лето: лучшие сорта для прохладных условий

3:42
Садоводство » Овощи

Выращивание помидоров — это радость для огородников, однако погодные условия не всегда позволяют получить богатый урожай. Особенно сложно бывает в холодные летние сезоны, когда температура воздуха и почвы значительно ниже оптимальных значений для томатов. Но есть решение: правильный выбор сортов поможет вам успешно выращивать помидоры даже при неблагоприятной погоде. 

Куст томатов
Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Куст томатов

Почему важно выбирать подходящие сорта?

Помидоры — теплолюбивая культура, оптимальная температура для их роста — +20…+25 °C. При низких температурах спадает развитие растений, замедляется созревание, возможна задержка роста и развитие болезней. Поэтому в прохладный сезон важно выбрать сорта, которые адаптированы к холодным условиям и способны радовать вас урожаем несмотря на прохладу.

Какие сорта помидоров подходят для холодного лета

Вот рейтинг лучших сортов, которые отлично справляются с низкими температурами и часто дают хорошие урожаи в холодных условиях:

Помидоры с коротким вегетационным периодом

Эти сорта созревают быстрее обычных, что важно при непредсказуемых погодных условиях.

  • “Львиноголовый ранний”  
      Время созревания — 80-90 дней. Хорошо переносит похолодания и низкую температуру почвы.
  • “Алёнушка”  
      Ранний сорт, созревает за 85-90 дней, устойчив к холодам и болезням.

Теплолюбивые, но устойчивые к прохладе сорта

  • “Де Барао”  
      Относительно стойкий к прохладной погоде сорт. Обладает стабильным урожаєм.
  • “Камелия”  

  Устойчив к низкой температуре и задержкам в развитии, подходит для выращивания в пленочных теплицах.

Карликовые и низкорослые сорта

Такие сорта отлично себя чувствуют в прохладных условиях и хорошо подходят для контейнерного выращивания.

  • "Балконное чудо”  
      Компактный сорт, созревает за 85 дней. Хорош для выращивания на балконах и в теплицах.
  • “Дюймовочка”  

  Универсальный низкорослый сорт, идеален для прохладных условий.

Самоопыляемые и парниковые сорта

Эти сорта менее чувствительны к температурным скачкам и хорошо плодоносят в теплицах.

  • “Обриета”  
      Самоопыляемый, рано созревающий сорт, приспособлен к холодным условиям.
  • “Розовая долина”  

  Высокоурожайный, устойчивый к переохлаждению.

Советы по выращиванию помидоров в холодное лето

  • Выбор места: высаживайте помидоры на южных склонах и в защищённых от ветра уголках.
  • Используйте теплицы и укрытия: парники, плёнки и дуги сохранят тепло и защитят растения от заморозков.
  • Посадка в подходящее время: при холодах лучше высаживать рассаду, подготовленную заранее и выдержанную в тепле.
  • Обогрев и утепление: ночные укрытия из полиэтилена, Agро-теплицы или использование тепловых матов.
  • Обработка и уход: не забывайте регулярно поливать, подвязывать и защищать растения от холодных сквозняков.

Выращивать помидоры в холодное лето — реально, если правильно подойти к выбору сортов и условий посадки. Обратите внимание на ранние, устойчивые к холоду и короткому вегетационному периоду сорта, используйте укрытия и утепление. Тогда даже при неблагоприятной погоде вы сможете радоваться свежими сочными помидорами с собственного огорода!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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