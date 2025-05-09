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Экологичное удобрение из яблок: как приготовить и применять

3:45
Садоводство » Советы

Использование органических отходов в качестве удобрений — отличный способ повысить плодородие почвы и обеспечить растения питательными веществами без дополнительных затрат. Одним из таких натуральных ресурсов являются яблоки — сочные, вкусные, но при этом часто отходы от их употребления. 

Почему яблоки подходят для приготовления удобрений?

Яблоки богаты натуральными минералами и органическими веществами — калиевой кислотой, магнием, железом, а также сахарами и витаминами. При перегнивании или брожении они выделяют полезные для растений вещества, повышая плодородие почвы и стимулируя рост.

Какие преимущества использования удобрения из яблок

  • Экологичность — натуральный и безопасный.
  • Бюджетность — не требует дополнительных затрат.
  • Обеспечивает длительное питание — постепенно разлагаясь, яблочные отходы снабжают почву полезными веществами.
  • Улучшает структуру почвы — делает её рыхлой и воздухопроницаемой.

Как приготовить удобрение из яблок: пошаговая инструкция

Ингредиенты и материалы

  • Спелые яблоки (неиспорченные)
  • Вода
  • Ёмкость для брожения (ведро, бочка)
  • Газовая крышка или тканевая крышка с резиновой вставкой
  • Дрель или нож для нарезки

Процесс приготовления

Подготовка яблок

  • Тщательно вымойте яблоки, чтобы убрать грязь и возможных загрязнителей.
  • Нарежьте их на мелкие кусочки или натрите на терке — чем мельче кусочки, тем быстрее и лучше разлагаться.

Засыпание в емкость

  • Поместите подготовленные яблоки в подготовленную емкость.
  • Заполните её примерно на 2/3 объема.

Добавление воды

  • Залейте яблоки тёплой (комнатной температуры) водой так, чтобы покрыть их полностью.
  • Вода должна быть чистой, без хлорки — можно использовать отстоявшуюся или фильтрованную воду.

Закрытие ёмкости

  • Накройте контейнер тканью или крышкой с отверстиями, чтобы обеспечить выход газов, но при этом не допускать попадания мусора.
  • Можно использовать газовую крышку с аварийным клапаном для сдерживания выделяемых газов.

Обрезка и брожение

  • Оставьте емкость в тёплом, тёмном месте на 1–2 недели.
  • Периодически (1 раз в 2–3 дня) перемешивайте содержимое для ускорения процессов брожения и предотвращения загнивания.

Получение удобрения

  • Через 1–2 недели процесс брожения завершится, и жидкость приобретет приятный фруктовый запах
  • Процедите полученную жидкость через сите или марлю, чтобы отделить твердые частицы.
  • Полученное удобрение можно разбавить водой перед применением — пропорция 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды).

Как использовать яблочное удобрение

  • Под корень — поливайте растения, деревья и кусты под корень, особенно в период активного роста и плодоношения.
  • Для листовых подкормок — разбавьте еще сильнее и опрыскивайте листву для насыщения её питательными веществами.
  • На огородных грядках и в саду — такие подкормки хорошо улучшают качество урожая и препятствуют развитию болезней.

Важные советы

  • Не применяйте яблочное удобрение в очень сильных концентрациях — разбавляйте его перед использованием.
  • Используйте свежеприготовленное удобрение в течение 2–3 недель, чтобы сохранить его эффективность.
  • Не забывайте о чередовании органических удобрений с минеральными и другими средствами для комплексного ухода за растениями.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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