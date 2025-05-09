Экологичное удобрение из яблок: как приготовить и применять

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Использование органических отходов в качестве удобрений — отличный способ повысить плодородие почвы и обеспечить растения питательными веществами без дополнительных затрат. Одним из таких натуральных ресурсов являются яблоки — сочные, вкусные, но при этом часто отходы от их употребления.

Почему яблоки подходят для приготовления удобрений?

Яблоки богаты натуральными минералами и органическими веществами — калиевой кислотой, магнием, железом, а также сахарами и витаминами. При перегнивании или брожении они выделяют полезные для растений вещества, повышая плодородие почвы и стимулируя рост.

Какие преимущества использования удобрения из яблок

Экологичность — натуральный и безопасный.

Бюджетность — не требует дополнительных затрат.

Обеспечивает длительное питание — постепенно разлагаясь, яблочные отходы снабжают почву полезными веществами.

Улучшает структуру почвы — делает её рыхлой и воздухопроницаемой.

Как приготовить удобрение из яблок: пошаговая инструкция

Ингредиенты и материалы

Спелые яблоки (неиспорченные)

Вода

Ёмкость для брожения (ведро, бочка)

Газовая крышка или тканевая крышка с резиновой вставкой

Дрель или нож для нарезки

Процесс приготовления

Подготовка яблок

Тщательно вымойте яблоки, чтобы убрать грязь и возможных загрязнителей.

Нарежьте их на мелкие кусочки или натрите на терке — чем мельче кусочки, тем быстрее и лучше разлагаться.

Засыпание в емкость

Поместите подготовленные яблоки в подготовленную емкость.

Заполните её примерно на 2/3 объема.

Добавление воды

Залейте яблоки тёплой (комнатной температуры) водой так, чтобы покрыть их полностью.

Вода должна быть чистой, без хлорки — можно использовать отстоявшуюся или фильтрованную воду.

Закрытие ёмкости

Накройте контейнер тканью или крышкой с отверстиями, чтобы обеспечить выход газов, но при этом не допускать попадания мусора.

Можно использовать газовую крышку с аварийным клапаном для сдерживания выделяемых газов.

Обрезка и брожение

Оставьте емкость в тёплом, тёмном месте на 1–2 недели.

Периодически (1 раз в 2–3 дня) перемешивайте содержимое для ускорения процессов брожения и предотвращения загнивания.

Получение удобрения

Через 1–2 недели процесс брожения завершится, и жидкость приобретет приятный фруктовый запах

Процедите полученную жидкость через сите или марлю, чтобы отделить твердые частицы.

Полученное удобрение можно разбавить водой перед применением — пропорция 1:10 (1 часть концентрата на 10 частей воды).

Как использовать яблочное удобрение

Под корень — поливайте растения, деревья и кусты под корень, особенно в период активного роста и плодоношения.

Для листовых подкормок — разбавьте еще сильнее и опрыскивайте листву для насыщения её питательными веществами.

На огородных грядках и в саду — такие подкормки хорошо улучшают качество урожая и препятствуют развитию болезней.

Важные советы