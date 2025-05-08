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Сделайте вашу драцену королевой: чем и как её поливать для максимальной пышности

3:35
Садоводство » Комнатные цветы

Драцена — одно из самых популярных комнатных растений, которое радует своих хозяев выразительной листвой и неприхотливостью. Однако чтобы драцена действительно выглядела пышной и здоровой, ей необходим правильный уход, включая регулярный и сбалансированный полив. 

Драцена
Фото: Own work by Camphora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Драцена

Что любит драценa?

Драцена предпочитает умеренный полив — избыточная или недостаточная влажность могут негативно сказаться на её внешнем виде. Основные требования к поливу:

  • Вода должна быть комнатной температуры или чуть теплее, чтобы не вызывать стресс у растения.  
  • Желательно использовать мягкую, отстоянную воду без хлора и примесей. В идеале подойдёт дождевая вода или фильтрованная.
  • Полив должен быть регулярным, но почва не должна превращаться в болото.

Чем полить драцену для пышного роста?

Обычная вода с добавками

  • Минеральные удобрения. В период активного роста (весна и лето) добавляйте в воду специальные комплексные удобрения для комнатных растений. Они содержат необходимые макро- и микроэлементы (азот, фосфор, калий, магний), стимулирующие рост и укрепление листьев.  
  • Органические подкормки. Можно использовать слабый раствор коровяка или настой компоста, но очень осторожно и в разбавленном виде.

Вода с эпином или другими стимуляторами роста

Эти препараты улучшают иммунитет растения, помогают адаптироваться к условиям и стимулируют рост зелёной массы. Поливайте драцена раствором согласно инструкции 1 раз в месяц.

Вода с добавлением йода

Слабый раствор йода (2-3 капли на литр воды) помогает укреплять стебли и листья, стимулирует обмен веществ. Йод — естественный антисептик и полезный микроэлемент.

Вода с лимонным соком (для борьбы с болезнями)

1-2 капли лимонного сока на литр воды освежают растение и помогают бороться с грибковыми заболеваниями, но слишком частое использование не рекомендуется — драцена предпочитает слегка кислую среду.

Как правильно поливать драцену

  • Поливайте растение равномерно, избегая застой воды в горшке.  
  • Перед поливом убедитесь, что верхний слой почвы просох на 2-3 см. Летом полив можно проводить чаще, зимой — реже.  
  • По мере необходимости опрыскивайте листья отстоянной водой из пульверизатора для увеличения влажности вокруг растения.  
  • Раз в месяц проводите подкормки удобрениями, растворёнными в воде для полива.

Дополнительные советы для пышной драцены

  • Обеспечьте растению достаточный свет, но избегайте прямых солнечных лучей.  
  • Следите за температурой — драцена любит тепло (20-25 °C).  
  • Регулярно удаляйте пыль с листьев, чтобы улучшить дыхание растения.  
  • Пересаживайте драцену по мере необходимости, обновляя почву на питательную и рыхлую.

Чтобы драцена стала пышной и красивой, её нужно поливать отстоянной водой комнатной температуры, обогащённой удобрениями и стимуляторами роста. Регулярный и правильный полив в сочетании с подкормками, подходящими условиями освещения и ухода помогут вашему растению развиваться активно и радовать глаз своей зеленью.

Желаем вашему дому много зелени и свежести с здоровой и пышной драценой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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