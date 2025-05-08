Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
30 болгарских пляжей получили Голубой флаг: какие из них стали фаворитами
Энергия без конца: что значит ультравысокое содержание кремния в аккумуляторах
Тушь, которая творит чудеса: как поднять короткие ресницы и не тратить тысячи
Рената Литвинова похвасталась своим знакомством с Шоном Пенном
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Просыпаешься с болью в спине? Возможно, ты спишь в самой неправильной позе
Лицемерие или реальность? Почему учёные Фрaнции отвергают призыв президента о возвращении в науку
Сначала лёгкий запах, потом капремонт: как по аромату из-под капота определить проблему
Что на самом деле спасает волосы: правда о лучших сыворотках и ампулах

Тепло в огороде: как сохранить посадки и не промёрзнуть весной

4:19
Садоводство » Советы

Май — месяц перемен и ожиданий, время активного садоводства и первых посевов. Однако, несмотря на тепло на календаре, погода в мае может преподносить сюрпризы — ночные заморозки нередко совершают нежданные ночные «наводнения» для растений. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации и сохранить будущий урожай, дачникам важно знать, как защищать свои посадки и быть готовым к холодам. Ниже — проверенные советы, как не замёрзнуть в огороде в мае.

Почему важно соблюдать осторожность в мае

Май — месяц, когда еще возможны ночные заморозки, особенно в северных регионах и в горах. Многим растениям и рассаде еще не хватает устойчивости к холодам, поэтому ранние посадки требуют особого внимания. Если не принять меры предосторожности, молодые всходы и нежные растения могут пострадать или погибнуть, что повлияет на итоговый урожай.

Советы, как защитить огород от замерзания в мае

Следите за прогнозами погоды

Перед высадкой и в период активного роста внимательно изучайте прогнозы. Особенно важна информация о возможных ночных заморозках или похолоданиях. Если в прогнозе обещан холод, принимайте меры заранее.

Не спешите с высадкой рассады и посевами

Лучшее решение — отложить посадки, если ночные температуры редко превышают +5..+7°C. Подождите, пока минусовые температуры не исчезнут, или высаживайте растения в более защищенные места.

Используйте укрывные материалы

  • Спанбонд и агроволокно: легкий, пропускающий воздух материал, которым можно накрывать рассаду на ночь. Укрыв растения, вы создаете микроклимат, защищающий от заморозков.  
  • Плёнка: можно использовать пластиковую пленку для создания временного парника, но следите за проветриванием, чтобы не запарить растения.  

Накрывайте посадки вечером, а утром снимайте укрытия — так растения получат защиту и не будут страдать от перегрева.

Мульчирование почвы

Покройте почву соломой, опилками или агроволокном. Мульча не только защищает корни от охлаждения, но и препятствует испарению влаги, а также подавляет рост сорняков.

Создайте временную теплицу или парник

Если есть возможность — установите небольшую теплицу или сделайте мобильный парник из пластиковых дуг и пленки. Это создаст дополнительный уют и защитит ваши растения от ночных холодов.

Используйте тепловые свечи и обогреватели

В особенно холодные ночи можно использовать тепловые лампы или свечи (предварительно обеспечив безопасность), чтобы немного поднять температуру воздуха вокруг растений. Такой метод подходит для маленьких участков или теплиц.

Поливайте тёплой водой вечером

Теплая вода ночью поможет немного поднять температуру почвы и снизить риск замерзания. Однако не переусердствуйте — переувлажнение тоже вредно.

Защитите новые посадки и рассаду

Разместите рассаду ближе к южным стенам домов или заборов, где воздух теплее и где есть дополнительная защита от ветра.

Что делать, если растения всё-таки замёрзли

Если заморозки все-таки произошли и ваши растения пострадали, не спешите их убирать. Можно попытаться их спасти:

  • Удалите повреждённые листья и побеги.  
  • Проветривайте и укрывайте живые растения в течение дня.  
  • Обеспечьте дополнительное питание для скорейшего восстановления.  
  • В будущем — используйте более плотную защиту или высаживайте более устойчивые к холодам сорта.

Май — сложное, но увлекательное время на огороде. Чтобы не замерзнуть и сохранить урожай, следите за прогнозами, используйте укровенческие материалы и создавайте благоприятные условия для растений. Тогда даже в холодные ночи ваши посадки будут в безопасности, а вы сможете с удовольствием наслаждаться результатами своей работы.

Помните: подготовка и внимательность позволяют успешно бороться с природными капризами и получать богатый урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Домашние животные
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня Аудио 
Настя Ивлеева показала, как проводит время с мужем в деревне
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, как проводит время с мужем в деревне
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Дрон-истребитель Рубикон. Новые боевые группы начали успешно работать по БПЛА ВСУ Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году
Последние материалы
30 болгарских пляжей получили Голубой флаг: какие из них стали фаворитами
Энергия без конца: что значит ультравысокое содержание кремния в аккумуляторах
Тушь, которая творит чудеса: как поднять короткие ресницы и не тратить тысячи
Рената Литвинова похвасталась своим знакомством с Шоном Пенном
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Просыпаешься с болью в спине? Возможно, ты спишь в самой неправильной позе
Лицемерие или реальность? Почему учёные Фрaнции отвергают призыв президента о возвращении в науку
Сначала лёгкий запах, потом капремонт: как по аромату из-под капота определить проблему
Что на самом деле спасает волосы: правда о лучших сыворотках и ампулах
Что это за красные пауки, которые наводняют балкон весной и как от них избавиться?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.