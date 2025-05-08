Причины пожелтения сансевиерии и что делать, чтобы вернуть ей здоровье

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Сансевиерия, или «язык тещи», — популярное комнатное растение, ценимое за неприхотливость и декоративный вид. Его плотные, упругие листья имеют красивую зелёную окраску и иногда полосатый рисунок. Однако иногда владельцы замечают, что листья сансевиерии начинают желтеть. Это тревожный сигнал, указывающий на проблемы в уходе или состоянии растения.

Фото: Own work by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сансевиерия

В этой статье разберём основные причины пожелтения сансевиерии и расскажем, как вернуть растению здоровье и красоту.

Чрезмерный полив

Сансевиерия — суккулент, адаптированный к засушливым условиям, поэтому избыток влаги для неё опасен. Если грунт остаётся влажным долгое время, корни начинают загнивать, что приводит к пожелтению и размягчению листьев. Часто это сопровождается неприятным запахом и появлением гнили у корневой шейки.

Что делать: уменьшить полив, обеспечить хорошее дренирование почвы и пересадить растение в свежий сухой грунт, удалив повреждённые корни.

Недостаток света

Хотя сансевиерия хорошо переносит слабое освещение, долгий дефицит света ослабляет растение. Листья теряют насыщенность цвета, бледнеют и могут пожелтеть.

Решение: переставьте горшок в более светлое, но без прямых солнечных лучей место, чтобы растение получало достаточно рассеянного света.

Недостаток питательных веществ

Со временем грунт истощается, особенно если растение долго не пересаживали и не подкармливали. Вследствие дефицита микро- и макроэлементов края и кончики листьев могут желтеть, а рост замедлиться.

Совет: подкармливайте сансевиерию удобрениями для суккулентов или универсальными удобрениями с низким содержанием азота в весенне-летний период.

Перепады температуры и сквозняки

Сансевиерия боится холода: если горшок поставить на холодный пол или рядом есть постоянные сквозняки, растение может получить стресс, что проявляется в желтизне и увядании листьев.

Как избежать: держите растение при температуре не ниже +15–18 °C, избегая мест с открытыми окнами и холодными сквозняками.

Болезни и вредители

Иногда пожелтение связано с поражением грибковыми инфекциями или вредителями, например паутинным клещом или щитовкой. Эти проблемы требуют специфической обработки.

Рекомендация: осмотрите листья и стебли на наличие вредителей, при необходимости обработайте инсектицидами и фунгицидами.

Пожелтение листьев у сансевиерии — сигнал о том, что растение испытывает стресс или неправильный уход. Чтобы решить проблему, важно выявить точную причину: избыточный полив, недостаток света, нехватку питательных веществ, стресс от холода или заболевания. Соблюдая простые правила ухода — умеренный полив, достаточное освещение, своевременная подкормка и защита от холода — вы сохраните своё растение здоровым и красивым на долгие годы.