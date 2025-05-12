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Облепиха без пары — как свадьба без жениха: чего не случится, если посадить один куст

2:27
Садоводство

Облепиха — культура с характером. С виду — неприхотливая, выносливая, растёт даже в самых суровых условиях, но при этом требует особого подхода. Главное, что должен знать каждый, кто хочет вырастить облепиху на своём участке, — это то, что растение двудомное. А это значит, что для нормального плодоношения нужно не одно дерево, а как минимум два — мужское и женское.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Почему один куст — не вариант

Тот, кто впервые сталкивается с облепихой, может легко ошибиться и посадить всего одно растение, надеясь, что со временем оно даст урожай. Но это не работает. Все ягоды формируются только на женских экземплярах. А вот чтобы на них вообще что-то завязалось, рядом обязательно должен быть "мужчина" — куст, который даст пыльцу. Без опыления не будет ни ягод, ни ярких кистей плодов, ради которых мы, собственно, и заводим облепиху.

Сколько нужно "мужчин" на одну "девушку"

Один мужской куст может опылить сразу несколько женских — от пяти до семи. Так что если вы хотите создать настоящую облепиховую плантацию, одного "опылителя" вполне достаточно. Только не забудьте правильно его разместить: он должен стоять с наветренной стороны, ведь пыльца передаётся по воздуху, а не с помощью насекомых.

Расстояние, поросль и подводные камни

Важно и расстояние между кустами — обычно оно составляет около трёх метров. И тут есть нюанс: у облепихи поверхностная корневая система. Поэтому рыхлить почву под растением нельзя — иначе она пустит множество поросли, и в скором времени вместо ухоженного сада получится заросшая колючая роща.

Как выбрать место для посадки

Облепиха обожает солнце, боится переувлажнения и не терпит тени. Идеальный участок — возвышенный, хорошо освещённый, подальше от других культур, чтобы корни не мешали друг другу. Отступ от других деревьев и грядок — минимум два метра.

А можно вырастить облепиху из веточки

Черенки облепихи тоже вполне можно укоренить. Делают это в торфо-песчаном субстрате, сажая зелёные веточки неглубоко, но плотно, по схеме 7х5 см. Главное — поддерживать влажность и выбрать прохладное, защищённое от палящего солнца место.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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