Обильное цветение жасмина — простые советы для красивого растения

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Жасмин — одно из самых любимых растений. Его нежный аромат белых цветов переносит нас в беззаботные и волшебные летние ночи.

Это одно из самых популярных и красивых вьющихся растений, которое традиционно украшает балконы и дворы домов. Сладкий и чарующий запах белых цветов пробуждает воспоминания о расслабленных летних вечерах.

Секреты ухода за вашим жасмином

Хотя жасмин достаточно неприхотлив, чтобы он радовал обильным цветением и наполнял ваш балкон или сад ароматом, необходим правильный уход.

Основные правила ухода для здорового жасмина с пышным цветением:

Солнце

Жасмин любит солнце, поэтому выбор места для растения на балконе или в саду очень важен. Идеально — прямой солнечный свет не менее 4-6 часов в день. При полутени цветение будет менее обильным.

Полив

Растение требует регулярного, но умеренного полива. Почва должна быть слегка влажной, но не заболоченной. Летом поливайте 2-3 раза в неделю в зависимости от температуры, зимой — реже.

Обрезка

После цветения сделайте обрезку, чтобы сохранить форму куста и стимулировать новое цветение. Удаляйте сухие и слабые ветви для лучшей вентиляции.

Подкормка

Используйте жидкие удобрения для цветущих растений каждые 2-3 недели весной и летом.

Почва и пересадка

Жасмин нуждается в хорошо дренированной почве. Если растение в горшке, пересаживайте его каждые 2-3 года в горшок побольше.

Защита от холода

Жасмин плохо переносит холод и морозы. Если вы живете в регионе с низкими температурами, перемещайте растение зимой в защищенное место или накрывайте.