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Земляная груша: польза и опасность, о которой молчат

1:33
Садоводство

Опытные огородники знают: не всё полезное — безопасное. Топинамбур, он же земляная груша, давно завоевал любовь за вкус и пользу. Его клубни богаты инулином, помогают снижать давление и сахар в крови, а ещё - отличный корм для животных. Но вместе с этими плюсами есть и важный нюанс, о котором забывают многие.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщевик

Конкурент борщевика

Хотя топинамбур приехал к нам из Северной Америки как полезная культура, в некоторых регионах его приравнивают к борщевику — за агрессивность роста. Он быстро захватывает пространство и способен вытеснить более слабые растения. В запущенных случаях эта "земляная груша" ведёт себя как настоящий сорняк.

Что может пойти не так

  • Топинамбур имеет мощную корневую систему и быстро разрастается.

  • Если его не контролировать, он захватывает соседние грядки.

  • Остатки клубней в земле весной прорастают даже после скашивания.

Как держать под контролем

  • Высаживайте топинамбур в ограниченной зоне: вдоль забора или в отдельной огородной секции.

  • Осенью скашивайте ботву, а весной выкапывайте старые клубни до начала вегетации.

  • Не давайте ему бесконтрольно "бродить" по участку — иначе придётся бороться с ним так же, как с борщевиком.

При разумном подходе топинамбур — не враг, а союзник: он не только полезен для здоровья, но и отлично хранится, подходит для салатов и горячих блюд.

Уточнения

Топинамбу́р или Топина́мбур, или Подсо́лнечник клубнено́сный, или земляна́я гру́ша (лат. Heliánthus tuberósus) — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые (Asteraceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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