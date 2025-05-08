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Натуральный рецепт, который отпугивает жука и улиток

1:31
Садоводство

Каждый дачник знает: стоит промедлить с защитой растений — и урожая можно не дождаться. Борьба с вредителями требует внимания, особенно если вы стараетесь избегать химии. Ведь даже после одного опрыскивания токсины остаются в почве, проникают в овощи и отравляют экосистему участка.

Огород
Фото: flickr.com by Southern Foodways Alliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

К счастью, есть простой, доступный и безвредный способ защиты — обыкновенная сухая горчица.

Слизни и улитки: больше не пройдут

Они — настоящая головная боль для дачников. Съедают листья, портят ягоды и огурцы, прячутся под мульчей. Решение? Посыпьте междурядья и слой мульчи сухим горчичным порошком. Для растений он безопасен, а вот слизни с улитками его терпеть не могут.

Совет: Обрабатывайте участок регулярно — особенно после дождя, иначе эффект быстро исчезает.

Колорадский жук: рецепт натурального спрея

Химические инсектициды против жука — мощные, но токсичные. А вот горчица с уксусом тоже справляется, но без вреда для почвы и будущих овощей.

  • Влейте в ведро 10 литров горячей воды
  • Добавьте 1 стакан горчичного порошка
  • Настаивайте 3 часа, затем процедите
  • Добавьте 5 столовых ложек уксуса
  • Обрабатывайте картофель и другие паслёновые из пульверизатора

Такой состав отпугивает насекомых, но не вредит растениям и окружающей среде.

Уточнения

Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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