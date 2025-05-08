Натуральный рецепт, который отпугивает жука и улиток

Каждый дачник знает: стоит промедлить с защитой растений — и урожая можно не дождаться. Борьба с вредителями требует внимания, особенно если вы стараетесь избегать химии. Ведь даже после одного опрыскивания токсины остаются в почве, проникают в овощи и отравляют экосистему участка.
К счастью, есть простой, доступный и безвредный способ защиты — обыкновенная сухая горчица.
Они — настоящая головная боль для дачников. Съедают листья, портят ягоды и огурцы, прячутся под мульчей. Решение? Посыпьте междурядья и слой мульчи сухим горчичным порошком. Для растений он безопасен, а вот слизни с улитками его терпеть не могут.
Совет: Обрабатывайте участок регулярно — особенно после дождя, иначе эффект быстро исчезает.
Химические инсектициды против жука — мощные, но токсичные. А вот горчица с уксусом тоже справляется, но без вреда для почвы и будущих овощей.
Такой состав отпугивает насекомых, но не вредит растениям и окружающей среде.
Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.