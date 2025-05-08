Натуральный рецепт, который отпугивает жука и улиток

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник знает: стоит промедлить с защитой растений — и урожая можно не дождаться. Борьба с вредителями требует внимания, особенно если вы стараетесь избегать химии. Ведь даже после одного опрыскивания токсины остаются в почве, проникают в овощи и отравляют экосистему участка.

Фото: flickr.com by Southern Foodways Alliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Огород

К счастью, есть простой, доступный и безвредный способ защиты — обыкновенная сухая горчица.

Слизни и улитки: больше не пройдут

Они — настоящая головная боль для дачников. Съедают листья, портят ягоды и огурцы, прячутся под мульчей. Решение? Посыпьте междурядья и слой мульчи сухим горчичным порошком. Для растений он безопасен, а вот слизни с улитками его терпеть не могут.

Совет: Обрабатывайте участок регулярно — особенно после дождя, иначе эффект быстро исчезает.

Колорадский жук: рецепт натурального спрея

Химические инсектициды против жука — мощные, но токсичные. А вот горчица с уксусом тоже справляется, но без вреда для почвы и будущих овощей.

Влейте в ведро 10 литров горячей воды

Добавьте 1 стакан горчичного порошка

Настаивайте 3 часа, затем процедите

Добавьте 5 столовых ложек уксуса

Обрабатывайте картофель и другие паслёновые из пульверизатора

Такой состав отпугивает насекомых, но не вредит растениям и окружающей среде.

Уточнения

Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).

