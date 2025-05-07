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Туя теряет хвою? Причины и способы быстрого восстановления

2:07
Садоводство

Туя — одна из самых любимых хвойных на дачных участках. Она не только красивая и ароматная, но и отлично переносит морозы. Однако даже это неприхотливое дерево может начать сохнуть, терять хвою и декоративность. Что же происходит и можно ли вернуть ей здоровье?

Туя
Фото: Own work by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туя

Почему туя начинает сохнуть

Есть несколько основных причин:

1. Нехватка ухода

Туи нуждаются в регулярном поливе — особенно в засуху. Также важны обрезка, подкормки и защита от палящего солнца и ветра. Без этого растение теряет силу и начинает болеть.

2. Болезни и вредители

Опасны грибковые инфекции (например, корневая гниль), а также вредители: тля, щитовка, моль. Даже птицы и грызуны могут повредить кору и корни.

3. Неблагоприятные условия

Туя плохо переносит резкие перепады температуры, загрязнённый воздух, застой воды и засоление почвы. А ещё - снежные зимы без укрытия и обжигающее весеннее солнце.

Что делать, если туя сохнет

Шаг 1. Найдите причину

Оцените место посадки, состояние почвы, частоту полива. Если хвоя желтеет и осыпается — возможно, растение страдает от пересушивания или гнили.

Шаг 2. Восстановите уход

Увлажните почву, внесите подкормку, подрежьте засохшие ветви. Установите защитный экран от ветра и при необходимости сделайте мульчирование.

Шаг 3. Обработайте от вредителей и грибков

Используйте специальные фунгициды или инсектициды. Проводите обработку несколько раз с интервалом 10-14 дней, строго по инструкции.

Шаг 4. Пересадите, если место неподходящее

Если туя страдает от тени, сырости или сквозняка — лучше пересадить её в более благоприятное место. Подойдёт рыхлая, дренированная почва и защита от сильного ветра.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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