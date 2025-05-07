Не знаете, что посадить в мокрой зоне сада? Вот идеальные варианты

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если ваш участок находится в низине и регулярно страдает от избытка дождевой или талой воды — вы не одиноки. Сырость в почве мешает росту многих культур и превращает уход за огородом в головную боль. К счастью, природа сама предлагает решение: определённые деревья способны не только украсить участок, но и регулировать уровень влаги в грунте.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дерево сливы

1. Берёза

Настоящий природный насос. Мощная корневая система активно поглощает влагу, делая почву менее сырой. К тому же берёзы неприхотливы, быстро растут и живут десятилетиями.

2. Ива

Изысканная крона, быстрый рост и любовь к воде — всё, что нужно для участков, где регулярно образуются лужи. Отлично смотрится у водоёмов и в одиночных посадках.

3. Тсуга

Вечнозелёное декоративное дерево, которое не только украсит участок, но и активно потребляет влагу. Хорошо растёт в полутени и легко переносит зиму.

4. Слива

Да-да, эта плодовая культура любит сырую почву. Если место достаточно солнечное, слива не просто приживётся, но и порадует урожаем.

5. Ольха

Природный обитатель речных берегов. Не боится сырости и отлично справляется с задачей осушения почвы. К тому же улучшает структуру грунта благодаря азотофиксирующим бактериям на корнях.

Что важно помнить:

При посадке деревьев на сырых участках учитывайте уровень залегания грунтовых вод.

Следите за расстоянием между деревьями — корни будут активно разрастаться.

Используйте деревья не только как "водоотвод", но и как часть ландшафтного дизайна.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



