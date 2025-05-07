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Канадская тсуга — экзотика, которая приживается в любой даче

1:12
Садоводство

Мечтаете посадить на даче необычное дерево, но не хотите тратить силы на укрытие и "танцы с бубном" каждую зиму? Вы не одни. Всё больше дачников ищут красивые, но неприхотливые растения, которые хорошо переносят зиму и не капризничают в уходе.

Тсуга
Фото: Own photo, taken at Århus Botanical Garden. by Sten Porse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тсуга

Что за дерево такое — тсуга

Это вечнозелёное хвойное растение родом из Северной Америки. Несмотря на своё экзотическое происхождение, оно отлично себя чувствует в умеренном климате — например, в Беларуси и России.

  • Имеет мягкую, пушистую хвою
  • Обладает поверхностной корневой системой
  • Любит полутень и не требует яркого солнца
  • Переносит морозы и не боится зимних капризов
  • Хорошо поддаётся обрезке, легко формируется

Как ухаживать

  • Выбирайте слегка кислую почву

  • Не допускайте застоя воды в корнях

  • Можно смело высаживать в полутени — солнце ей ни к чему

  • Подходит как для живых изгородей, так и для солитерных посадок

Канадская тсуга — это не просто хвоя, это декоративный и адаптивный долгожитель, который украсит любой участок, даже если у вас нет времени на капризные растения.

Уточнения

Тсу́га (лат. Tsúga, яп. цуга) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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