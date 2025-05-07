Канадская тсуга — экзотика, которая приживается в любой даче

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете посадить на даче необычное дерево, но не хотите тратить силы на укрытие и "танцы с бубном" каждую зиму? Вы не одни. Всё больше дачников ищут красивые, но неприхотливые растения, которые хорошо переносят зиму и не капризничают в уходе.

Фото: Own photo, taken at Århus Botanical Garden. by Sten Porse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тсуга

Что за дерево такое — тсуга

Это вечнозелёное хвойное растение родом из Северной Америки. Несмотря на своё экзотическое происхождение, оно отлично себя чувствует в умеренном климате — например, в Беларуси и России.

Имеет мягкую, пушистую хвою

Обладает поверхностной корневой системой

Любит полутень и не требует яркого солнца

Переносит морозы и не боится зимних капризов

Хорошо поддаётся обрезке, легко формируется

Как ухаживать

Выбирайте слегка кислую почву

Не допускайте застоя воды в корнях

Можно смело высаживать в полутени — солнце ей ни к чему

Подходит как для живых изгородей, так и для солитерных посадок

Канадская тсуга — это не просто хвоя, это декоративный и адаптивный долгожитель, который украсит любой участок, даже если у вас нет времени на капризные растения.

Уточнения

Тсу́га (лат. Tsúga, яп. 栂 цуга) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

