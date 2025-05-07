Канадская тсуга — экзотика, которая приживается в любой даче

Мечтаете посадить на даче необычное дерево, но не хотите тратить силы на укрытие и "танцы с бубном" каждую зиму? Вы не одни. Всё больше дачников ищут красивые, но неприхотливые растения, которые хорошо переносят зиму и не капризничают в уходе.
Это вечнозелёное хвойное растение родом из Северной Америки. Несмотря на своё экзотическое происхождение, оно отлично себя чувствует в умеренном климате — например, в Беларуси и России.
Выбирайте слегка кислую почву
Не допускайте застоя воды в корнях
Можно смело высаживать в полутени — солнце ей ни к чему
Подходит как для живых изгородей, так и для солитерных посадок
Канадская тсуга — это не просто хвоя, это декоративный и адаптивный долгожитель, который украсит любой участок, даже если у вас нет времени на капризные растения.
Тсу́га (лат. Tsúga, яп. 栂 цуга) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
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