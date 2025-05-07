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Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче

1:20
Садоводство

Среди садоводов черноплодная рябина пользуется устойчивой популярностью — и не зря. Этот мощный кустарник не только радует обильным урожаем осенью, но и обладает полезными свойствами, которые делают его настоящим кладом для участка и организма.

Арония, черноплодная рябина
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Арония, черноплодная рябина

Почему черноплодку стоит посадить

По словам агронома Анастасии Коврижных, черноплодная рябина (она же арония) — универсальное растение, особенно если участок расположен в низине или с повышенной влажностью. Благодаря поверхностной корневой системе куст легко приживается и отлично чувствует себя на сырой почве.

  • Хорошо переносит переувлажнение — в отличие от большинства садовых культур.
  • Плохо переносит засуху — требует регулярного полива, особенно в жару.

Польза для здоровья

Плоды рябины насыщены пектинами, которые помогают выводить из организма тяжёлые металлы и радионуклиды. Но перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом — ягода имеет противопоказания.

Ещё один плюс

Со временем куст разрастается, становится красивым элементом ландшафта и ежегодно даёт богатый урожай — при должном уходе. Ягоды можно использовать в компотах, вареньях, сушке и даже в домашних винах.

Уточнения

Чернопло́дная ряби́на Черноплодка Мичурина, Аро́ния Мичу́рина, или Сорбаро́ния Мичу́рина (лат. Sorbaronia × fallax) — плодовый кустарник, гибридогенный вид рода Сорбарония семейства Розовые, полученный от скрещивания рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) и аронии черноплодной (Aronia melanocarpa).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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