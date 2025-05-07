Секретный список ягод, которые точно порадуют урожаем

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Диетологи считают: человеку нужно от 80 до 100 кг фруктов и ягод в год. Из них хотя бы 30 кг желательно — ягоды. Но на практике такие объёмы потребляют единицы. Если у вас есть дача или огород, вы легко можете восполнить дефицит — с пользой и без лишних затрат.

Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Что выращивать на участке

Вот 5 самых удачных вариантов — по вкусу, пользе и урожайности:

Клубника

Идеальный старт — 20 кустов. С одного куста можно собрать до 300 г, а при хорошем уходе — и больше. Первые ягоды — уже в начале лета.

Смородина

Один куст (чёрной, красной или белой) даёт от 3 до 7 кг ягод. Культура неприхотлива, отлично переносит зиму и подходит для заготовок.

Крыжовник

Посадите 1-2 куста — и забудьте о магазинных ягодах. Он не боится засухи, редко болеет и стабильно плодоносит.

Малина и ежевика

Даже два куста обеспечат вас примерно 1 кг ягод в сезон. Главное — следить за побегами и подкармливать в начале весны.

Виноград

Занимает больше места и требует внимания, но за труд обязательно отблагодарит. Подойдёт тем, кто хочет по-настоящему вкусный и экологичный урожай.

Почему это важно

Домашние ягоды — не только вкус, но и здоровье. Это природные антиоксиданты, витамины и клетчатка. А если всё посадить с умом, вы легко обеспечите себя нужным объёмом без походов в магазин.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

