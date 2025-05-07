Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы соседи завидовали вашим виноградным гроздям? Всё начинается ранней весной — именно в этот период закладывается здоровье лозы и будущее плодоношение. Пропустите подкормку — и вместо мощных побегов получите тонкие веточки и мелкие ягоды.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Когда начинать

Подкормку проводят сразу после таяния снега, до того, как начнётся сокодвижение. Это даёт растению возможность восстановиться после зимовки и подготовиться к цветению.

Что добавить в почву

Самая эффективная формула — смесь суперфосфата, сульфата калия и аммиачной селитры в соотношении 2:1:1. Её распределяют вокруг кустов и обильно поливают, чтобы питательные вещества быстрее проникли к корням.

Если кусту три года и больше, можно использовать жидкий вариант: раствор на основе карбамида, суперфосфата и сульфата натрия, который аккуратно вливают под корень.

Полезные добавки

Железный купорос + борная и лимонная кислоты — для опрыскивания по листьям. Такая внекорневая обработка повышает устойчивость к болезням.

Куриный помёт — богатый источник фосфора и калия. Его настаивают в воде неделю, разбавляют и поливают только почву. Можно закопать сухой помёт под куст и полить сверху, но не чаще одного раза в сезон.

Навоз — старый добрый способ активизировать корневую систему. Его разводят водой, оставляют бродить, а затем подливают под каждый куст по два ведра.

Зола — натуральный источник калия и защита от грибка. Раствор: 1 кг золы на 3 ведра воды.

Настой из крапивы и других трав — зелёное удобрение для стимуляции роста и цветения. Настой используют в сухую погоду.

Главное — регулярность и мера

Не переусердствуйте: лишние удобрения могут повредить корни. А вот своевременный и сбалансированный уход весной заложит основу для рекордного урожая.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



