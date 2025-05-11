Когда огурцы играют в одни цветочки: 5 ловушек дачника, убивающих завязь на корню

У огурца есть мужские цветки (пустоцветы) и женские (с завязью). Партенокарпические сорта могут плодоносить без опыления, но обычным сортам нужны пчёлы. Если насекомых мало — завязей не будет.
Что делать: привлеките пчёл, посадив рядом медоносы — укроп, базилик, фацелию. Если результата нет, попробуйте опылить вручную, перенеся пыльцу мягкой кисточкой с мужских цветков на женские.
Оптимальная температура для огурцов — 22-28 °C. Холод, жара и резкие колебания нарушают процесс цветения и плодоношения.
Что делать: при похолодании укрывайте грядки агроволокном, в жару — проветривайте теплицу и притеняйте посадки.
Избыток азота приводит к наращиванию зелёной массы в ущерб цветам и завязям.
Что делать: прекратите азотные подкормки и внесите калийно-фосфорные удобрения. Из народных средств хорошо работает древесная зола — 1 стакан на 10 л воды.
Огурцы требуют регулярного и умеренного полива тёплой водой.
Что делать: поливайте утром или вечером. В жару — через день, в прохладную погоду — реже, но обильно. Избегайте как пересыхания, так и переувлажнения.
Загущенные посадки ограничивают доступ света и воздуха, что мешает опылению и развитию плодов.
Что делать: проредите листья, особенно в нижней части растения, и подвяжите плети.
Паутинный клещ, тля и грибковые заболевания могут тормозить развитие завязей.
Что делать: регулярно осматривайте растения, особенно нижнюю сторону листьев. При необходимости обработайте настоем чеснока, луковой шелухи, зольным раствором или биопрепаратом Фитоверм.
Раствор борной кислоты стимулирует появление и удержание завязей.
Что делать: растворите 1 г борной кислоты в 1 литре тёплой воды и опрыскайте растения по листу в утренние или вечерние часы.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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