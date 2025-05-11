Когда огурцы играют в одни цветочки: 5 ловушек дачника, убивающих завязь на корню

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

У огурца есть мужские цветки (пустоцветы) и женские (с завязью). Партенокарпические сорта могут плодоносить без опыления, но обычным сортам нужны пчёлы. Если насекомых мало — завязей не будет.

Что делать: привлеките пчёл, посадив рядом медоносы — укроп, базилик, фацелию. Если результата нет, попробуйте опылить вручную, перенеся пыльцу мягкой кисточкой с мужских цветков на женские.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурец

Перепады температуры

Оптимальная температура для огурцов — 22-28 °C. Холод, жара и резкие колебания нарушают процесс цветения и плодоношения.

Что делать: при похолодании укрывайте грядки агроволокном, в жару — проветривайте теплицу и притеняйте посадки.

Перекорм — враг урожая

Избыток азота приводит к наращиванию зелёной массы в ущерб цветам и завязям.

Что делать: прекратите азотные подкормки и внесите калийно-фосфорные удобрения. Из народных средств хорошо работает древесная зола — 1 стакан на 10 л воды.

Неправильный полив

Огурцы требуют регулярного и умеренного полива тёплой водой.

Что делать: поливайте утром или вечером. В жару — через день, в прохладную погоду — реже, но обильно. Избегайте как пересыхания, так и переувлажнения.

Густая посадка

Загущенные посадки ограничивают доступ света и воздуха, что мешает опылению и развитию плодов.

Что делать: проредите листья, особенно в нижней части растения, и подвяжите плети.

Болезни и вредители

Паутинный клещ, тля и грибковые заболевания могут тормозить развитие завязей.

Что делать: регулярно осматривайте растения, особенно нижнюю сторону листьев. При необходимости обработайте настоем чеснока, луковой шелухи, зольным раствором или биопрепаратом Фитоверм.

Народный способ: борная кислота

Раствор борной кислоты стимулирует появление и удержание завязей.

Что делать: растворите 1 г борной кислоты в 1 литре тёплой воды и опрыскайте растения по листу в утренние или вечерние часы.

Если огурцы цветут, но не завязываются — проверьте опыление и уровень азота.

Если завязи есть, но не растут — проверьте влажность почвы и внесите калий.

Если завязи желтеют — попробуйте опрыскивание борной кислотой и устраните возможные стресс-факторы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

