Мыши сгрызли виноград? Эти действия спасут лозу даже в запущенном случае

Если вы обнаружили, что мыши повредили ваш виноград — не спешите отчаиваться. Урон можно частично восстановить, а в будущем — полностью предотвратить. Главное — действовать быстро и грамотно.
Осмотрите кусты. Удалите все повреждённые ягоды и листья — это предотвратит гниение и распространение грибка.
Проверьте лозу. Если погрызаны только однолетние побеги, обрежьте их до живой ткани. Если повреждения затронули многолетние части или штамб — шансов меньше, но куст ещё можно спасти, если корень не тронут.
Обработайте фунгицидом. После обрезки ранки желательно обеззаразить. Подойдёт, например, раствор медного купороса (1%) или "Фитоспорин".
Обрежьте лозу до здорового участка. Весной можно оставить 2-4 сильных побега для восстановления куста.
Дайте питание. Удобрите куст древесной золой, добавьте фосфор и калий — это стимулирует образование новых побегов.
Следите за влагой. Повреждённые растения особенно чувствительны к пересыханию.
Поддерживайте чистоту. Убирайте листву, мусор, сухую траву у корней — мышам негде будет прятаться.
Запахи против грызунов. Разложите тряпки, пропитанные керосином, дёгтем или лавандовым маслом. Можно использовать кориандр или лавровый лист.
Физическая защита. Оберните нижнюю часть лозы мелкоячеистой металлической сеткой (например, рабицей). Это особенно актуально на зиму.
Ловушки и отпугиватели. Электронные ультразвуковые отпугиватели, классические мышеловки, отравленные приманки — выбирайте, исходя из условий участка.
Если виноград укрыт на зиму, убедитесь, что под укрывной материал не попадают мыши. Плотно прижмите края и подложите под укрытие ветви можжевельника, шиповника или опилки с карболкой — мыши такие барьеры не любят.
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).
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