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Мыши сгрызли виноград? Эти действия спасут лозу даже в запущенном случае

2:14
Садоводство

Если вы обнаружили, что мыши повредили ваш виноград — не спешите отчаиваться. Урон можно частично восстановить, а в будущем — полностью предотвратить. Главное — действовать быстро и грамотно.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Что делать в первую очередь

  1. Осмотрите кусты. Удалите все повреждённые ягоды и листья — это предотвратит гниение и распространение грибка.

  2. Проверьте лозу. Если погрызаны только однолетние побеги, обрежьте их до живой ткани. Если повреждения затронули многолетние части или штамб — шансов меньше, но куст ещё можно спасти, если корень не тронут.

  3. Обработайте фунгицидом. После обрезки ранки желательно обеззаразить. Подойдёт, например, раствор медного купороса (1%) или "Фитоспорин".

Как восстановить виноград после повреждений

  • Обрежьте лозу до здорового участка. Весной можно оставить 2-4 сильных побега для восстановления куста.

  • Дайте питание. Удобрите куст древесной золой, добавьте фосфор и калий — это стимулирует образование новых побегов.

  • Следите за влагой. Повреждённые растения особенно чувствительны к пересыханию.

Как защитить виноград от мышей

  • Поддерживайте чистоту. Убирайте листву, мусор, сухую траву у корней — мышам негде будет прятаться.

  • Запахи против грызунов. Разложите тряпки, пропитанные керосином, дёгтем или лавандовым маслом. Можно использовать кориандр или лавровый лист.

  • Физическая защита. Оберните нижнюю часть лозы мелкоячеистой металлической сеткой (например, рабицей). Это особенно актуально на зиму.

  • Ловушки и отпугиватели. Электронные ультразвуковые отпугиватели, классические мышеловки, отравленные приманки — выбирайте, исходя из условий участка.

Совет на будущее

Если виноград укрыт на зиму, убедитесь, что под укрывной материал не попадают мыши. Плотно прижмите края и подложите под укрытие ветви можжевельника, шиповника или опилки с карболкой — мыши такие барьеры не любят.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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