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Сладкий редис без горечи: всё дело в одной ложке удобрения

2:22
Садоводство

Чтобы получить ровный, сочный и не горький редис в теплице, одной лишь посадки мало — без правильной подкормки не обойтись. Важно не переборщить с азотом, не забыть про фосфор и калий, а также учитывать стадии роста растения. Рассказываем, чем и когда удобрять редис, чтобы собрать отменный урожай.

Редис
Фото: Freepik by zerbaijan_stockers
Редис

Когда подкармливать редис

  • Первая подкормка — через 10-14 дней после появления всходов, когда начинают формироваться розетки листьев.

  • Вторая подкормка — ещё через 2-3 недели, в фазе активного формирования корнеплодов.

Если посев был ранним, а рост медленный, можно внести дополнительные микроэлементы между этими двумя фазами.

Чем подкармливать редис в теплице

На первом этапе редису нужен азот для роста ботвы, но в умеренных количествах — избыток приведёт к пустотелым и горьким корнеплодам.

  • Мочевина — 1 ст. л. на 10 л воды

  • Настой коровяка — 1:10

  • Зелёное удобрение (настой крапивы) — 1:5
    Полив под корень, по влажной почве, не чаще одного раза.

На втором этапе нужен упор на фосфор и калий — они отвечают за сладость, плотность и форму корнеплода.

  • Комплексные удобрения — "Агрикола", "Кемира Люкс", "Рязаночка"

  • Зола — 1 стакан на 1 кв. м, рассыпать в междурядьях

  • Суперфосфат + калийная соль — по 15-20 г на 10 л воды
    Также возможен полив раствором монофосфата калия (10-15 г на ведро воды).

Как понять, что редису не хватает питания

  • Листья желтеют и вянут — дефицит азота

  • Мелкие и жёсткие корнеплоды — нехватка калия

  • Редис вытягивается в ботву, но без корнеплода — перекорм азотом

  • Пятна на листьях, слабый рост — не хватает фосфора или микроэлементов

Общие рекомендации

  • Не вносите навоз под редис — он делает плоды волокнистыми и горькими

  • Полив обязателен — редис не терпит засухи

  • Подкормки лучше совмещать с поливом

  • Температура в теплице — +15…+20 °С, при жаре редис идёт в стрелку

  • Освещение — редису нужно много света, но без перегрева

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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