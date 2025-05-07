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Весенние заморозки не страшны: как быстро укрыть клубнику и сохранить урожай

3:17
Садоводство » Советы

Весна радует возвращением солнца и пробуждением природы, но вместе с этим приходит опасность весенних заморозков, которые могут нанести серьёзный ущерб молодым кустам клубники. Если заморозки уже на подходе или вдруг начались, важно быстро действовать, чтобы сохранить урожай.

Почему важно защищать клубнику от заморозков

Молодые побеги и цветочные кисти клубники особенно уязвимы для низких температур. Заморозки могут привести к повреждению завязей, задержке роста и даже гибели растений. Быстрая реакция поможет сохранить будущий урожай и уменьшить убытки.

Проверенный способ защиты — использование укрывного материала и теплообеспечения

Самый быстрый и действенный метод — это создание временного укрытия и использование доступных средств для повышения температуры.

Что вам понадобится:

  • Простынь или специальный укрывной материал (агроволокно, спанбонд)  
  • Гравий, доски или кирпичи — для фиксации укрытия  
  • Тёплая жидкость, например, вода или горячие ботинки/пледы (в случае экстренной защиты)  
  • Летом — в качестве дополнения можно использовать газеты или пластиковую пленку

Инструкция — как защитить клубнику за 5 минут

  1. Быстро накройте кусты: прямо на ростки и растения накиньте простынь, укрывной материал или плотную ткань. Не забудьте оставить небольшие зазоры для циркуляции воздуха, чтобы избежать переувлажнения и гнили.
  2. Зафиксируйте укрытие: сверху закрепите края камнями, кирпичами или досками, чтобы оно не слетело при ветре.
  3. Обеспечьте тепло: если есть время и желание, можно накрыть сверху теплообогреватель или аккуратно обернуть растения пузырчатой пленкой — это действует как парник и сохраняет тепло.
  4. Добавьте теплоизолянт (экстренно): в случае сильных морозов быстро располагайте рядом с кустами емкости с горячей водой или поясею со спиртовым или горячим раствором, но избегайте использования открытого огня.

Почему этот способ работает

Создание физического укрытия и утепление помогает удержать землю и растения от остывания, а теплоотдача и задержка тепла закрепляются за счет оборотных материалов. Даже самые простые меры, выполненные быстро, значительно повышают шансы клубники пережить заморозки.

Профилактика и дополнительные советы

  • В народе говорят, что укрытие лучше всего делать заранее — чтобы к приходу ночных заморозков было готово.
  • В периоды рискованных заморозков полезно подготовить запас укрывных материалов — чтобы реагировать быстро.
  • Можно также использовать спреи с водоэмульсией или специальными средствами для защиты растений, которые создают микропленку и задерживают тепло.

За пять минут можно превзойти любой мороз — достаточно быстро накрыть клубнику плотной тканью и закрепить её. Такой проверенный способ позволяет минимизировать вред от весенних заморозков и сохранить будущий урожай. Не откладывайте защиту — подготовьтесь заранее и будьте готовы к любым капризам погоды!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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