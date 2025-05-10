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Как сохранить свеклу без погреба: 6 хитрых способов, о которых вы не знали

Садоводство

Свекла — один из самых выносливых овощей, но и она требует правильного хранения, чтобы не сгнить, не завянуть и не потерять вкус. Даже без погреба её можно сохранить до весны, если выбрать подходящий способ. Ниже — проверенные и доступные варианты хранения свеклы в домашних условиях.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

В холодильнике

Хранить свеклу в отделении для овощей — самый очевидный способ для жителей квартиры. Главное правило: корнеплоды нельзя мыть перед закладкой, достаточно просто стряхнуть землю и срезать ботву, оставив хвостик 2 см. Каждый корнеплод лучше завернуть в бумагу или поместить в перфорированный полиэтиленовый пакет или тканевый мешочек. При правильной температуре (+1…+3 °С) она может храниться несколько недель.

Заморозка

Свеклу можно отварить или запечь, очистить, натереть или нарезать, разложить по контейнерам или пакетам — и в морозильник. Такой полуфабрикат удобно использовать для борща, винегрета и других блюд. Заморозка помогает сохранить вкус и большую часть витаминов. Это хороший способ хранения при дефиците места или если корнеплоды небольшого размера.

На балконе в песке или опилках

Если балкон застеклён и температура зимой там не опускается ниже нуля, свеклу можно хранить в ящиках, пересыпанных сухим песком, опилками или луковой шелухой. Песок удерживает влагу и защищает овощи от гниения. Подойдут пластиковые контейнеры, старые тазы, ведра или даже бочки. Балкон должен быть тёмным, прохладным и без сильных перепадов температуры.

В ящиках или коробках без песка

Свеклу можно уложить в деревянные или пластиковые ящики, переслаивая бумажными салфетками или тканью. Хранить такую тару можно в коридоре, кладовке или другом прохладном месте квартиры. Главное — обеспечить циркуляцию воздуха и регулярно проверять овощи на наличие гнили или плесени.

В тканевых мешках и бумажных пакетах

Ещё один способ для квартиры — использовать мешки из натуральной ткани, мешковины или крафтовые пакеты. Это особенно удобно для хранения небольших объёмов. Такие упаковки дышат, не допускают скопления влаги и предотвращают образование конденсата.

Консервация

Если места нет совсем, свеклу можно законсервировать. Отварите или запеките её, нарежьте и закатайте с уксусом, специями и сахаром в стерильные банки. Это не только удобно, но и вкусно. Домашние заготовки экономят место и отлично подходят для быстрого приготовления салатов и закусок.

Полезные советы

  • Свеклу перед хранением не моют: лишняя влага сокращает срок годности.
  • Ботву срезают не под корень, а оставляя короткий хвостик
  • Не стоит хранить свеклу рядом с яблоками — они выделяют этилен, из-за которого корнеплоды быстрее вянут.
  • Оптимальная температура хранения — от 0 до +2 °C, влажность — около 90%.
  • Регулярно проверяйте овощи: испорченные экземпляры лучше сразу удалить.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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