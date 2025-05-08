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Лучшие народные средства для защиты виноградника от тли

2:58
Садоводство » Вредители и болезни

Виноградник — ценное растение, за которым нужен постоянный уход. Одним из распространённых вредителей, угрожающих урожаю, является тля. Этот мелкий насекомый питается соками виноградных листьев, ослабляя растение, снижая урожайность и способствуя развитию болезней. 

Виноградник
Фото: Own work by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноградник

Признаки поражения тлей

Тля на винограде обычно селится на молодом приросте, цветочных кистях и нижней стороне листьев. Основные признаки:

  • Изгибы и скручивания листьев, желтоватые или серебристые пятна 
  • Липкий налёт сладкой пади, который выделяют тли и привлекает муравьёв  
  • Заметное укушенное и деформированное молодое побеги и соцветия  
  • Уменьшение темпов роста и общего развития растения

Раннее обнаружение проблемы позволяет быстрее и эффективнее бороться с вредителем.

Механические и народные методы борьбы

Если тля только начинает появляться, можно попробовать удалить её механическим способом:

  • Смывать тлю сильной струёй воды из шланга — помогает снизить численность  
  • Обрезать сильно поражённые побеги и листья, чтобы предотвратить распространение  
  • Привлекать естественных врагов, таких как божьи коровки, златоглазки и птицы  

Также предлагают народные средства:

  • Настой чеснока, табака или луковой шелухи, опрыскивание которыми отпугивает тлю  
  • Мыльный раствор (раствор хозяйственного мыла) для обработки листьев — смывает и убивает вредителей

Химические препараты

При сильном поражении без инсектицидов не обойтись. Рекомендуется использовать препараты, специально разрешённые для винограда:

  • Актара, Интавир, Фитоверм — обладают системным или контактным действием  
  • Обязательно соблюдать дозировку и сроки обработки, чтобы не навредить растению и окружающей среде  
  • Повторная обработка через 7-10 дней для уничтожения новых поколений тли  

Профилактические меры

  • Регулярно осматривать виноградник на наличие вредителей и признаков поражения  
  • Своевременно удалять сорняки и опавшие листья, где может скрываться тля  
  • Соблюдать агротехнику: подкормка, правильный полив и обрезка поддерживают здоровье растений  
  • Посевы растений, отпугивающих тлю, например, бархатцев, укропа или календулы рядом с виноградником

Тля — серьёзный вредитель винограда, но своевременное выявление и комплексный подход к борьбе позволяют сохранить урожай и здоровье виноградника. Используйте механические методы и народные средства на начальных этапах, а при необходимости — проверенные инсектициды. Не забывайте о профилактике и правильном уходе за растениями, это значительно снизит риск повторного заражения. Своевременная реакция и забота подарят вам крепкие лозы и богатый урожай ароматного винограда!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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