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Почему соседские помидоры остаются целыми, а ваши трескаются

4:22
Садоводство » Овощи

Каждый огородник хотя бы раз сталкивался с проблемой трескания помидоров. Откусив сладкий яркий плод, вы обнаруживаете, что его поверхность покоробилась и вздулась, а соседские помидоры выглядят идеально. В чем же причина этого явления? Есть ли магия или волшебные секреты, или всё проще, чем кажется? 

Теплица, помидоры (51277019938)
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Б. from Dubna city, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица, помидоры (51277019938)

Почему трескаются помидоры?

На самом деле, трещины на помидорах обусловлены естественными процессами роста и изменения уровня влажности и температуры. Основные причины этого явления — это быстрый скачок уровня воды и нестабильные условия окружающей среды.

Главные причины трескания помидоров:

  1. Резкие изменения влажности. Когда в вашем регионе идет дождь или вы активно поливаете, содержание влаги в почве и воздухе резко увеличивается. Помидоры, находящиеся на кусте, впитывают воду через кожицу. Если же после этого наступает засуха или вы перестаете поливать, внутренняя влажность плода резко снижается, а кожица не успевает адаптироваться, и на поверхности образуются трещины.
  2. Быстрый рост плода. Помидоры, особенно сорта с крупными плодами, могут быстро расти и созревать. В этот период кожура не успевает растягиваться вместе с увеличением размера мякоти внутри, что приводит к появлению трещин.
  3. Температурные перепады. Значительные колебания дневных и ночных температур могут стимулировать ускоренный рост и формирование трещин. Особенно опасны резкие похолодания после жаркой погоды.
  4. Неправильный уход и подкормки. Недостаток питания, в частности, калия и кальция, ухудшает структуру кожуры, делая её более уязвимой к трещинам. Также избыток азота способствует быстраному росту и растрескиванию плодов.

Почему соседские помидоры остаются целыми?

У большинства садоводов появляется ощущение, что их соседские помидоры — «невезучие», а у других — идеальные. На самом деле, причина в условиях выращивания и уходе, а не в магии или волшебных свойствах.

Некоторые факторы, помогающие избежать трещин:

  1. Регулярный и постоянный полив. Если вы поддерживаете равномерную влажность, помидоры растут плавно, без резких скачков воды.
  2. Подкормки с учетом потребностей растения. Обеспечивая сбалансированное питание, особенно достаток калия и кальция, вы укрепляете кожицу плода.
  3. Мульчирование и защита от перепадов температур. Использование органической мульчи помогает удерживать влагу, а укрытия — избегать сильных температурных перепадов.
  4. Выбор сорта. Некоторые сорта менее подвержены растрескиванию благодаря более плотной кожуре и меньшему размеру.

Что делать, чтобы помидоры не трескались?

Если для вас важно избавиться от этой проблемы, соблюдайте простые правила:

  1. Поддерживайте равномерную влажность почвы. Поливайте регулярно, избегая переувлажнения и засухи.
  2. Мульчируйте почву. Органические материалы, такие как солома, сено или перегной, помогают удержать влагу и снизить скачки уровня воды. Обеспечьте сбалансированное питание. Вносите калий и кальций, следя за составом удобрений и по необходимости корректируя его.
  3. Поддерживайте температуру и избегайте перепадов. Используйте укрытия в прохладную и дождливую погоду.
  4. Выбирайте сорта, устойчивые к растрескиванию. Обратитесь к продавцам или специалистам за советом.

Нет волшебных секретов или магии, чтобы помидоры не трескались. Всё — просто результат правильного или неправильного ухода за растениями. Поддерживая равномерную влажность, правильно подкармливая и выбирая устойчивые сорта, вы значительно снизите риск появления трещин на плодах. Тогда ваши помидоры будут не только вкусными и сочными, но и красивыми, без трещин и порч. Заботьтесь о растениях умно — и результат не заставит себя ждать!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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