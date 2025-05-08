Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изменения в воздухе: что ждать от масштабного проекта нового международного хаба
Сгорели до 25: почему молодые устают сильнее, чем их родители в 40
ТОП-5 самых незабываемых завтраков от бабушек СССР
Эксперт раскрыл тайну: качественное вино не бывает дешевле 500 рублей
Всё сам, без сервиса и мастеров: покраска, которая выходит лучше, чем ожидалось
Как найти собаку, с которой не будет скучно на пенсии
Этот двигатель мощнее в 700 раз. Но вы никогда не угадаете, чем он заправляется
Тайна редкого деликатеса: в чем загадка мяса, которое у кого-то вызовет восторг, а у кого-то отвращение
Баня или теплица: за какие постройки вы уже должны платить налог

Лучшие участки для посадки абрикоса: где дерево будет плодоносить стабильно

4:09
Садоводство » Деревья и кустарники

Абрикос — один из самых любимых плодовых деревьев у огородников и садоводов. Его сочные и ароматные плоды радуют всех с ранней весны и до позднего лета. Однако, чтобы абрикос приносил щедрый и стабильный урожай каждый год, нужно подобрать для него оптимальное место посадки и обеспечить правильные условия роста. 

Почему место посадки так важно?

Абрикос — достаточно теплолюбивое дерево с высокой потребностью в солнечном свете. Неправильный выбор места может привести к слабому развитию, плохому цветению и, как следствие, снижению урожайности.

Некоторые абрикосы плохо переносят холодные ветры и излишнюю влажность, поэтому к месту посадки предъявляются определённые требования.

Как выбрать идеальное место для посадки абрикоса?

Солнечное и защищённое от ветра место

Абрикосу необходим максимум солнечного света — не менее 6-8 часов в день. Поэтому выбирайте открытые участки, желательно на южной или юго-западной стороне участка. Там дерево будет лучше прогреваться весной, что способствует быстрому и качественному цветению.

Защита от холодных ветров — ещё один важный фактор. Выберите место, которое будет закрыто высокой изгородью, зданием или другими посадками, чтобы холодные потоки не повреждали цветочные почки и молодые побеги.

Равномерный, хорошо дренированный грунт

Абрикос не любит застой воды и сырости. Почва должна быть лёгкой, плодородной, с хорошей воздухопроницаемостью и дренажом. Если грунт тяжелый (глинистый), рекомендуется добавить песок и органику или обустроить высокий грядку для посадки.

Избегайте участков, где весной застой воды или есть углубления, где может скапливаться талая или дождливая вода.

Удалённость от грунтовых вод

Оптимальная глубина залегания грунтовых вод — не ближе 1,5–2 метров. Высокий уровень грунтовых вод приводит к загниванию корней и болезням.

Свободное пространство для роста

Учтите, что абрикос — дерево среднего размера, которое требует пространства для полноценного развития кроны. Оптимальное расстояние до соседних растений — не менее 3-4 метров.

Дополнительные советы для успешного плодоношения

  • Выбор сорта: обратитесь к специалистам и подберите сорт, адаптированный к климату вашего региона. Некоторые сорта более морозостойкие и устойчивые к болезням.
  • Посадка весной или осенью: лучшее время для посадки — ранняя весна, когда почва начинает прогреваться, или ранняя осень за 3-4 недели до заморозков.
  • Подкормка: на первых этапах роста обеспечьте абрикос комплексным удобрением, а в дальнейшем — регулярными подкормками по сезону.
  • Обрезка: формируйте крону, удаляя старые и больные ветви, чтобы стимулировать рост новых плодоносящих побегов.
  • Защита от заморозков: весной в период цветения рекомендуется укрывать дерево от возвратных заморозков, например, с помощью агроткани.

Частые ошибки при выборе места посадки абрикоса

  • Посадка в низинах или местах с застоем влаги
  • Выбор тенистого участка, где мало солнца
  • Посадка рядом с высокими деревьями, которые затеняют или конкурируют за питание
  • Игнорирование защиты от ветра и холодных потоков

Для того чтобы абрикос плодоносил каждый год и радовал богатым урожаем, крайне важно выбрать правильное место для посадки. Это должен быть хорошо освещённый солнечный участок с защищённым пологом от холодных ветров, лёгкая и влагоёмкая почва с хорошим дренажом и достаточным пространством для роста дерева. Соблюдение этих рекомендаций позволит вырастить здоровое и плодоносящее дерево, которое будет радовать вкусными абрикосами год за годом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Садоводство, цветоводство
Арбузы на даче: как сажать и ухаживать, чтобы получить хороший урожай Аудио 
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Садоводство, цветоводство
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями Аудио 
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Новости спорта
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Последние материалы
Красота, мощь и спокойствие в одной траве — и это вовсе не сказка бабушки
Почему соседские помидоры остаются целыми, а ваши трескаются
Тайны Рио-Гранде, что происходит с дикой природой
Проверьте свою квартиру: эти детали дизайнеры давно признали безвкусицей
Салон благоухает, кузов блестит: летняя автохимия, без которой машина не переживёт сезон
Не верите, что телефон шпионит за вами? Этот тест раскроет правду
Маленький комок хаоса: что делать, если котёнок превращает дом в площадку для паркура
Burger King попалась на крючок судейской правды — сэндвичи оказались меньше рекламных версий
Гвардиола назвал самого сложного тренера, с которым он когда-либо работал
Эти духи работают, как гипноз — и женщины это подтверждают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.