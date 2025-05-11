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Не грядка, а бочка! Больше солнца, меньше земли: арбузы в бочке экономят место и силы

2:39
Садоводство

Выращивание арбузов в бочке — метод неожиданный, но всё чаще встречающийся у дачников, у которых не хватает места, но есть большое желание лакомиться собственной бахчой. А ещё - это отличный способ получить арбузы даже в прохладных регионах, где почва прогревается медленно.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Почему именно бочка

  • Компактность: не нужно выделять отдельную грядку.

  • Тепло: металл или пластик быстро нагреваются, создавая тёплую среду для теплолюбивой культуры.

  • Дренаж и контроль: проще отрегулировать состав и влажность почвы.

  • Эстетика и чистота: плети не ползут по земле, ягоды не гниют, и участок остаётся опрятным.

Подготовка бочки

  • Объём — от 100 литров. Чем больше — тем лучше.

  • Материал — пластик или металл, обязательно с дренажными отверстиями.

  • На дно — слой керамзита, гравия или щепы (5-10 см).

  • Почвосмесь: 1 часть перегноя + 1 часть дерновой земли + 1 часть песка. Добавьте золу (1 стакан) и горсть комплексного удобрения.

Лайфхак: в первую половину бочки можно положить пищевые отходы и сорняки — получится "тёплая грядка", как в компостере.

Посев и уход

  1. Семена замочите на 6-12 часов в тёплой воде.

  2. Высаживайте по 2-3 семечка на глубину 3 см. После появления всходов оставьте самый сильный росток.

  3. Полив: умеренный. Следите, чтобы вода не застаивалась.

  4. Подкормки: каждые 2 недели — сначала азотные, потом фосфорно-калийные.

  5. Опора: установите шпалеру или сетку — арбуз пустит плети вверх.

  6. Формировка: прищипывайте боковые побеги и оставьте 1-2 завязи на растении.

Уход за завязями

Когда появляются плоды, подвесьте их в сетку или тканевый мешочек, чтобы они не оборвали стебель. В солнечные дни арбузам в бочке обычно хватает тепла, но в прохладные ночи их можно прикрывать плёнкой.

Кому подойдёт метод

  • Тем, у кого маленький участок или вообще нет грядок.

  • Жителям прохладных регионов, где арбузы в открытом грунте растут плохо.

  • Садоводам, любящим эксперименты.

Топ сортов для бочек

  • Огонёк — проверенный раннеспелый.

  • Сибирские огни — идеально для северных регионов.

  • Сахарный малыш — компактный, до 3 кг.

  • Кримсон Свит — сладкий и стойкий к болезням.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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