Огородники в восторге: картошка даёт рекордный урожай после этого приёма

Хочется копать картошку ведрами, а не по три штуки с куста? Тогда важно не только готовить грядки с осени, но и не упустить весеннюю возможность усилить урожай. Один верный ход при посадке — и результат превзойдёт ожидания.
Многие огородники считают, что всё главное для картошки делается осенью. Перекопка, сидераты, внесение компоста — всё верно. Но весной у вас есть шанс буквально "запрограммировать" куст на обильное плодоношение. И помогает в этом обычная добавка прямо в лунку.
Золу действительно часто советуют — она натуральная, доступная и работает. Но есть и те, кто по разным причинам от неё отказывается: не нравится запах, неудобно хранить, не всегда под рукой.
В таком случае можно пойти другим путём — использовать простое, доступное, но очень эффективное минеральное удобрение.
Ландшафтный дизайнер и агроном Анастасия Коврижных рекомендует "Азофоску". Это сбалансированная смесь с азотом, фосфором и калием — именно тем, что нужно картошке на старте.
Применяется проще некуда: при посадке в каждую лунку бросают немного удобрения. На ведро клубней уходит всего две горсти. Перемешивать, закрывать, отодвигать — ничего не нужно. Просто кладите клубень рядом, присыпайте землёй и забывайте до всходов.
Проверенный приём, который делает результат стабильным — даже при не самой идеальной погоде или почве.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.