Огородники в восторге: картошка даёт рекордный урожай после этого приёма

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хочется копать картошку ведрами, а не по три штуки с куста? Тогда важно не только готовить грядки с осени, но и не упустить весеннюю возможность усилить урожай. Один верный ход при посадке — и результат превзойдёт ожидания.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Весна тоже влияет на урожай

Многие огородники считают, что всё главное для картошки делается осенью. Перекопка, сидераты, внесение компоста — всё верно. Но весной у вас есть шанс буквально "запрограммировать" куст на обильное плодоношение. И помогает в этом обычная добавка прямо в лунку.

Не только зола

Золу действительно часто советуют — она натуральная, доступная и работает. Но есть и те, кто по разным причинам от неё отказывается: не нравится запах, неудобно хранить, не всегда под рукой.

В таком случае можно пойти другим путём — использовать простое, доступное, но очень эффективное минеральное удобрение.

Две горсти — и урожай вдвое больше

Ландшафтный дизайнер и агроном Анастасия Коврижных рекомендует "Азофоску". Это сбалансированная смесь с азотом, фосфором и калием — именно тем, что нужно картошке на старте.

Применяется проще некуда: при посадке в каждую лунку бросают немного удобрения. На ведро клубней уходит всего две горсти. Перемешивать, закрывать, отодвигать — ничего не нужно. Просто кладите клубень рядом, присыпайте землёй и забывайте до всходов.

Проверенный приём, который делает результат стабильным — даже при не самой идеальной погоде или почве.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

