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Как вырастить баклажаны без головной боли: советы, которые работают

2:41
Садоводство

Чтобы баклажаны порадовали урожаем, важно грамотно организовать уход за ними в открытом грунте. Эта культура требует внимания и регулярности, но благодарит щедро — при соблюдении простых правил.

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
баклажаны

Подготовка почвы: залог хорошего старта

Баклажаны предпочитают рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву. До посадки грядку нужно перекопать, добавить перегной или компост, а также минеральные удобрения с содержанием фосфора и калия. Всё это помогает корням развиваться мощно и быстро.

Высаживать рассаду нужно только после устойчивого тепла, когда температура не опускается ниже +15 °C. Любые заморозки могут свести к нулю все старания.

Полив: без воды — никуда

У баклажана мощные кусты и крупные плоды, поэтому влага жизненно необходима. Первые две недели после посадки растения поливают ежедневно: по одной лейке на 2-3 куста. Затем можно сократить полив до двух раз в неделю — если нет жары. В жаркую погоду поливают через день, используя только тёплую воду.

Первая подкормка проводится через 2-3 недели после высадки рассады. На этом этапе нужны азотные удобрения — для активного наращивания зелёной массы. Затем делают упор на фосфор и калий — они способствуют цветению и формированию плодов.

Формирование кустов: меньше листьев — больше плодов

Формирование помогает лучше освещать куст и усиливает проветривание, снижая риск болезней. Удалите пасынки и нижние листья до первой развилки, чтобы растение направило силы на рост плодов.

Иногда пасынкование можно пропустить — например, если лето засушливое или кусты крепкие и низкорослые. Но в большинстве случаев формировка — это плюс к урожаю.

Защита от вредителей: натурально и эффективно

Баклажаны часто страдают от тли, паутинного клеща и, конечно, колорадского жука. В ход идут как народные средства (настои чеснока, луковой шелухи), так и специальные инсектициды. Главное — регулярно осматривать растения и вовремя убирать повреждённые листья или плоды.

Стабильный уход — стабильный урожай

Если соблюдать все рекомендации — подобрать правильное место, следить за температурой, регулярно поливать, подкармливать и формировать кусты — баклажаны обязательно порадуют плотными, блестящими и вкусными плодами. Всё в ваших руках.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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