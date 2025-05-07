Петунии теряют цвет: неожиданная ошибка в уходе и способы её исправить

Петунии — одни из самых популярных и любимых садовых цветов благодаря своей красоте, яркости и долгому цветению. Но иногда даже самый ухоженный газон или балкон могут омрачить пожелтевшие листья и увядающие цветы. Что же происходит, и почему петунии иногда начинают желтеть? Ответ может вас удивить — причина нередко кроется вовсе не в нехватке удобрений или неправильном поливе, а в другом факторе.
Многие садоводы считают, что главная причина пожелтения петуний — недостаток питательных веществ или переувлажнение. Однако, нередко истинной причиной является именно переувлажнение и застоя воды в горшке или почве.
Петунии очень чувствительны к избытку влаги. Если корни растут в воде, это вызывает их гниение и ухудшает питание растений. В результате листья начинают желтеть, а цветки — увядать. Особенно актуально это при неправильном дренировании горшка или почвы, а также у растений, посаженных в слишком плотный грунт.
Говоря проще, причина пожелтения петуний зачастую — переувлажнение и плохой дренаж, а не недостача удобрений. Эти ошибки легко исправимы: достаточно обеспечить правильные условия полива и дренирование — и ваши петунии снова засияют яркими красками. Не забывайте, что правильный уход и внимательное наблюдение за растениями — залог их здоровья и красоты.
Пету́ния или Петунья — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
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