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Петунии теряют цвет: неожиданная ошибка в уходе и способы её исправить

2:44
Садоводство » Цветы

Петунии — одни из самых популярных и любимых садовых цветов благодаря своей красоте, яркости и долгому цветению. Но иногда даже самый ухоженный газон или балкон могут омрачить пожелтевшие листья и увядающие цветы. Что же происходит, и почему петунии иногда начинают желтеть? Ответ может вас удивить — причина нередко кроется вовсе не в нехватке удобрений или неправильном поливе, а в другом факторе.

петуния
Фото: commons.wikimedia.org by Cephas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
петуния

Причина, которая вас удивит: стресс из-за плохого дренажа

Многие садоводы считают, что главная причина пожелтения петуний — недостаток питательных веществ или переувлажнение. Однако, нередко истинной причиной является именно переувлажнение и застоя воды в горшке или почве.

Петунии очень чувствительны к избытку влаги. Если корни растут в воде, это вызывает их гниение и ухудшает питание растений. В результате листья начинают желтеть, а цветки — увядать. Особенно актуально это при неправильном дренировании горшка или почвы, а также у растений, посаженных в слишком плотный грунт.

Как исправить ситуацию и восстановить здоровье петуний

  1. Проверьте дренаж: убедитесь, что в горшке есть отверстия для выхода лишней воды. Если их нет, сделайте дополнительные. Можно насадить дренажный слой из керамзита или мелкого гравия.
  2. Полейте правильно: поливайте петунии только после просыхания верхнего слоя почвы. Избегайте чрезмерных порций воды, чтобы избежать застоя.
  3. Улучшите почву: при необходимости пересадите растение в рыхлый, хорошо дренированный грунт, содержащий песок или перлит.
  4. Обрезка и удаление поврежденных листьев: удалите пожелтевшие листья и увядшие цветы, чтобы стимулировать рост новых и снизить стресс у растения.
  5. Обеспечьте свет и свежий воздух: петунии требуют яркого солнечного освещения и хорошей вентиляции. Это поможет им быстрее восстановиться.
  6. Подкормка: после устранения причины пожелтения можно кормить петунии комплексными удобрениями для цветущих растений с высоким содержанием калия.

Говоря проще, причина пожелтения петуний зачастую — переувлажнение и плохой дренаж, а не недостача удобрений. Эти ошибки легко исправимы: достаточно обеспечить правильные условия полива и дренирование — и ваши петунии снова засияют яркими красками. Не забывайте, что правильный уход и внимательное наблюдение за растениями — залог их здоровья и красоты.

Уточнения

Пету́ния или Петунья — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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