Меньше листьев — больше плодов: неожиданный способ удвоить урожай томатов

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хорошие томаты — это не удача, а грамотный уход. Хотите собирать в два раза больше спелых, сочных плодов? Воспользуйтесь этими 8 проверенными приёмами.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

1. Место имеет значение

Томаты обожают солнце и тепло. Лучший вариант — грядка с ориентацией восток-запад. А ещё лучше — теплица или плёночное укрытие: днём они согреваются, а ночью не теряют тепло.

2. Подкормки по графику

С апреля по август раз в две недели чередуйте минеральные и органические удобрения. Хорошо работают дрожжи, зола и коровяк. Готовые смеси вроде "Агриколы" или "Плодородной лейки" тоже подойдут.

3. Сила — в корнях

Пару раз за сезон аккуратно окучьте кусты — так появятся дополнительные корешки. Хотите усилить эффект? Добавьте в грунт "Корнерост" или "Циркон".

4. Лишние листья — вон!

Когда куст вырастет до 60 см, удалите нижние листья — они только мешают. Пасынки тоже стоит прищипывать, иначе растение растрачивает силы впустую.

5. Влага под контролем

Поливайте под корень, чтобы листья оставались сухими. Лучшее время — утро или вечер. После полива слегка рыхлите почву — это улучшит аэрацию.

6. Меньше — лучше

Не жадничайте: на каждой кисти оставляйте 4-5 цветков. Остальные можно смело удалить — плоды станут крупнее и вкуснее.

7. Мульча спасёт от бед

После дождя или полива прикройте землю соломой или травой. Это удержит влагу, сдержит сорняки и защитит корни от жары.

8. Оборона от вредителей

Народные средства — отличная альтернатива химии: чесночный настой от тли, полынь против жука, мыло от паутинного клеща. И не забывайте про профилактику грибков — фитофтору легче предупредить, чем лечить.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

