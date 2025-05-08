Меньше листьев — больше плодов: неожиданный способ удвоить урожай томатов

Хорошие томаты — это не удача, а грамотный уход. Хотите собирать в два раза больше спелых, сочных плодов? Воспользуйтесь этими 8 проверенными приёмами.
Томаты обожают солнце и тепло. Лучший вариант — грядка с ориентацией восток-запад. А ещё лучше — теплица или плёночное укрытие: днём они согреваются, а ночью не теряют тепло.
С апреля по август раз в две недели чередуйте минеральные и органические удобрения. Хорошо работают дрожжи, зола и коровяк. Готовые смеси вроде "Агриколы" или "Плодородной лейки" тоже подойдут.
Пару раз за сезон аккуратно окучьте кусты — так появятся дополнительные корешки. Хотите усилить эффект? Добавьте в грунт "Корнерост" или "Циркон".
Когда куст вырастет до 60 см, удалите нижние листья — они только мешают. Пасынки тоже стоит прищипывать, иначе растение растрачивает силы впустую.
Поливайте под корень, чтобы листья оставались сухими. Лучшее время — утро или вечер. После полива слегка рыхлите почву — это улучшит аэрацию.
Не жадничайте: на каждой кисти оставляйте 4-5 цветков. Остальные можно смело удалить — плоды станут крупнее и вкуснее.
После дождя или полива прикройте землю соломой или травой. Это удержит влагу, сдержит сорняки и защитит корни от жары.
Народные средства — отличная альтернатива химии: чесночный настой от тли, полынь против жука, мыло от паутинного клеща. И не забывайте про профилактику грибков — фитофтору легче предупредить, чем лечить.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.