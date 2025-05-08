Холод пробрал до корней: как спасти грядки после ночных заморозков

Резкое похолодание может за ночь превратить зелёную рассаду в жалкое зрелище. Но не спешите вырывать всё подряд — некоторые растения способны удивить стойкостью. Главное — внимательно осмотреть грядки.
Водянистые ткани и слизь — явный признак гибели клеток.
Размягчённые стебли, жёлтые и скрученные листья у огурцов и баклажанов — таких уже не спасти.
У капусты гниль у основания и чёрные пятна — тоже повод не надеяться.
Томаты и перцы — если корень жив, можно обрезать повреждённые листья. Это даже простимулирует рост.
Морковь и свёкла часто сохраняют жизнеспособность: даже при потере ботвы корнеплод остаётся жив.
Цветущие деревья и кустарники после заморозков могут потерять бутоны, но само растение чаще всего переживает стресс.
Особое внимание — к точкам роста. Если почернели верхушки, шансы на развитие минимальны. Но иногда спасают боковые почки.
Не забудьте проверить почву: после заморозков она может стать слишком влажной. Гниение корней видно по запаху и плесени у основания стебля.
Да, но не спешите. Некоторые растения "отпускают листья" только через 2-3 дня. Поэтому дайте им немного времени и внимательно следите за динамикой.
Кстати, поздние сорта устойчивее ранних — они лучше адаптируются к сюрпризам погоды. Так что в следующий раз — сажайте с поправкой на климат.
Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.