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Холод пробрал до корней: как спасти грядки после ночных заморозков

1:41
Садоводство

Резкое похолодание может за ночь превратить зелёную рассаду в жалкое зрелище. Но не спешите вырывать всё подряд — некоторые растения способны удивить стойкостью. Главное — внимательно осмотреть грядки.

Перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Перец

Что говорит, что шансов больше нет

  • Водянистые ткани и слизь — явный признак гибели клеток.

  • Размягчённые стебли, жёлтые и скрученные листья у огурцов и баклажанов — таких уже не спасти.

  • У капусты гниль у основания и чёрные пятна — тоже повод не надеяться.

А вот кто способен выжить

  • Томаты и перцы — если корень жив, можно обрезать повреждённые листья. Это даже простимулирует рост.

  • Морковь и свёкла часто сохраняют жизнеспособность: даже при потере ботвы корнеплод остаётся жив.

  • Цветущие деревья и кустарники после заморозков могут потерять бутоны, но само растение чаще всего переживает стресс.

Особое внимание — к точкам роста. Если почернели верхушки, шансы на развитие минимальны. Но иногда спасают боковые почки.

Не забудьте проверить почву: после заморозков она может стать слишком влажной. Гниение корней видно по запаху и плесени у основания стебля.

Стоит ли пересаживать

Да, но не спешите. Некоторые растения "отпускают листья" только через 2-3 дня. Поэтому дайте им немного времени и внимательно следите за динамикой.

Кстати, поздние сорта устойчивее ранних — они лучше адаптируются к сюрпризам погоды. Так что в следующий раз — сажайте с поправкой на климат.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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