Цветочный парфюм на клумбе: как гелиотроп делает сад роскошным

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гелиотроп словно сошёл с полотна художника — его фиолетовые соцветия мерцают, как вечернее небо, а аромат — будто из старинной кондитерской: ваниль с каплей миндаля. Неудивительно, что это растение давно стало любимцем тех, кто хочет добавить в сад нотку элегантности.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Star, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гелиотроп

Контуры, аромат и колористика

Гелиотроп отлично справляется с ролью "живой рамки": его пышные кусты чётко отделяют клумбы от дорожек, придавая участку ухоженный вид. Особенно эффектно он смотрится рядом с яркими растениями: бархатцами, белыми розами или алыми пеларгониями. Его тёмная листва подчёркивает насыщенность других красок, не теряя при этом собственного шарма.

Низкорослые соседи — идеальная компания для гелиотропа. Лобелии, фиалки и миниатюрные вербены усиливают его выразительность и не мешают получать свет.

Запах, который хочется сохранить

Запах — главная визитная карточка многих сортов. Чтобы он не рассеивался, гелиотроп лучше ставить в защищённых от ветра местах: на балконах, террасах или в уединённых уголках сада. Там аромат раскрывается по-настоящему.

Где посадить и как украсить

Растение любит рассеянный свет — юго-восточные и юго-западные участки подойдут идеально. В таких условиях гелиотроп не страдает от засухи, но получает достаточно тепла.

Садоводы часто используют его и как элемент арт-композиции. Регулярная стрижка позволяет сформировать из гелиотропа миниатюрное деревце — шарик на ножке, который становится украшением любого уголка сада.

А если хочется эффекта "вау" — сочетайте его с декоративными злаками. Контраст пурпурных цветов и серебристых метёлок создаёт картину, от которой невозможно отвести взгляд.

А вечером, под мягким светом фонарей, гелиотроп становится ещё загадочнее: темные лепестки словно светятся изнутри, придавая клумбе атмосферу вечернего волшебства.

Уточнения

Гелиотро́п (лат Heliotropium) — род растений семейства Бурачниковые (Boraginaceae), в который входит около трёхсот видов.

