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Грядки под защитой: как сделать отопление в теплице своими руками

2:10
Садоводство

Когда ночи становятся холоднее, а розетки — недоступной роскошью, садоводы вспоминают о старом добром способе обогрева — печке. Простое решение, проверенное годами, и до сих пор одно из самых эффективных.

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

"Буржуйка" — просто, дёшево, но с нюансами

Металлические печи, сваренные из старой бочки или газового баллона, легко собрать своими руками или купить готовую. Стоимость — минимальна, особенно если всё под рукой.

Но есть и обратная сторона: тонкий металл быстро нагревается и так же быстро остывает. Возле печки — жарко, как в бане, а в дальнем углу — по-прежнему заморозки. После того как дрова прогорают, температура резко падает, и теплице снова холодно.

Частично проблему решает дымоход, проложенный через всю теплицу. Он распределяет тепло по длине парника и даёт хоть какую-то стабильность.

Кирпичная печь — капитальное вложение

Если нужна система "на века", выбирают кирпичную печь. Строить её сложнее: нужен фундамент, больше времени и сил. Зато результат — стабильный микроклимат, мягкое тепло, отсутствие резких перепадов и равномерный прогрев воздуха.

Даже после завершения топки кладка долго отдаёт накопленное тепло. А если протянуть кирпичный дымоход вдоль теплицы, то и распределение будет максимально равномерным. Минус? Прогреть почву одной печкой сложно. Иногда добавляют подземные трубы — но это уже совсем другой уровень затрат.

Какое топливо выбрать

Идеальный вариант — дрова лиственных пород. Они дают устойчивое пламя, хорошо греют и долго тлеют. Уголь, торф, пеллеты — тоже подойдут, но дороже.
Опилки, навоз, щепа — дешёвые, но требуют частой подкладки и подходят только для кратковременного обогрева.

Металлическая печь — быстрый старт, кирпичная — стабильная стратегия. Обе работают без электричества и подходят для разных задач. Главное — выбрать то, что действительно нужно именно вам.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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