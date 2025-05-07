Эликсир для грядки: один ингредиент, три эффекта, ноль затрат

Выращенная своими руками клубника кажется в три раза вкуснее магазинной. Но чтобы она действительно порадовала вас обильным и сочным урожаем, важно правильно ухаживать за кустами именно в период цветения.
Идеальный момент — май. В большинстве регионов именно в это время клубника выпускает первые цветы. Если весна выдалась прохладной, цветение может немного сдвинуться, но это не повод откладывать заботу о грядках.
Для ухода за клубникой в мае не нужно искать экзотические добавки. Всё, что потребуется — это обычное молоко и вода. Эта подкормка известна среди дачников за свою эффективность и универсальность.
Рецепт молочной подкормки:
Молоко не только питает клубнику, но и защищает от вредителей и болезней. Оно содержит:
Такой "коктейль" работает как питание и защита одновременно. Идеально вносить его в начале цветения и повторить при появлении завязей.
И не забывайте: не стоит лить удобрение "на глаз". Пол-литра под каждый куст — это золотой стандарт. И не чаще одного раза в 10-14 дней.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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