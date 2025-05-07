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Эликсир для грядки: один ингредиент, три эффекта, ноль затрат

1:44
Садоводство

Выращенная своими руками клубника кажется в три раза вкуснее магазинной. Но чтобы она действительно порадовала вас обильным и сочным урожаем, важно правильно ухаживать за кустами именно в период цветения.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Идеальный момент — май. В большинстве регионов именно в это время клубника выпускает первые цветы. Если весна выдалась прохладной, цветение может немного сдвинуться, но это не повод откладывать заботу о грядках.

Простое удобрение с большим эффектом

Для ухода за клубникой в мае не нужно искать экзотические добавки. Всё, что потребуется — это обычное молоко и вода. Эта подкормка известна среди дачников за свою эффективность и универсальность.

Рецепт молочной подкормки:

  • Возьмите молоко и воду в соотношении 1:50
  • Перемешайте и вылейте примерно 500 мл под каждый куст

Молоко не только питает клубнику, но и защищает от вредителей и болезней. Оно содержит:

  • Витамины
  • Макро- и микроэлементы
  • Натуральные антисептики

Чем полезна молочная подкормка

  • Укрепляет куст — растение становится сильнее, а цветение активнее
  • Улучшает вкус ягод — они становятся более сладкими и сочными
  • Защищает от болезней — молоко помогает справиться с вирусами и грибками

Такой "коктейль" работает как питание и защита одновременно. Идеально вносить его в начале цветения и повторить при появлении завязей.

И не забывайте: не стоит лить удобрение "на глаз". Пол-литра под каждый куст — это золотой стандарт. И не чаще одного раза в 10-14 дней.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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