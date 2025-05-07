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Майская ловушка: как дачники сами уничтожают свои овощи

1:35
Садоводство

Многие дачники с нетерпением ждут майских праздников, чтобы, наконец, отправиться в огород. Но стоит ли спешить с посадкой любимых овощей? По словам садовода Надежды Вороновой, торопиться точно не стоит.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

"Не дай Бог будет мороз, температура скачет туда-сюда. Огурцы и помидоры, может, еще и спасете при -1, но рисковать не стоит", — предупреждает Воронова.

Распространённые ошибки

Садовод выделяет несколько типичных промахов:

  • Слишком ранняя посадка на рассаду. Растения вытягиваются, страдают от нехватки света.
  • Повторная высадка в одно и то же место. В почве скапливаются болезни, которые могут погубить урожай.

Кроме того, многие забывают, что огурцы и томаты требуют разных условий:

  • Огурцам нужна высокая влажность и тепло.
  • Помидоры, наоборот, ветроопыляемые, поэтому нуждаются в проветривании и более сухом климате. В теплице важно обязательно открывать форточки, чтобы пыльца могла свободно распространяться.

Парник или открытый грунт

  • Здесь тоже важно не перепутать.
  • Самоопыляемые огурцы — в парник.
  • Те, что опыляются пчёлами — только в открытый грунт.

И ещё один важный момент касается семян. Если на упаковке стоит маркировка F1, собирать с них семена не стоит, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Будет расщепление, вы не получите тот же самый сорт", — подчёркивает Воронова.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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