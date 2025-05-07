Майская ловушка: как дачники сами уничтожают свои овощи

Многие дачники с нетерпением ждут майских праздников, чтобы, наконец, отправиться в огород. Но стоит ли спешить с посадкой любимых овощей? По словам садовода Надежды Вороновой, торопиться точно не стоит.
"Не дай Бог будет мороз, температура скачет туда-сюда. Огурцы и помидоры, может, еще и спасете при -1, но рисковать не стоит", — предупреждает Воронова.
Садовод выделяет несколько типичных промахов:
Кроме того, многие забывают, что огурцы и томаты требуют разных условий:
И ещё один важный момент касается семян. Если на упаковке стоит маркировка F1, собирать с них семена не стоит, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
"Будет расщепление, вы не получите тот же самый сорт", — подчёркивает Воронова.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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