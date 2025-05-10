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Как гнилые яблоки помогут вам вырастить крепкую малину и клубнику

3:13
Садоводство

Если у вас на участке накопились гнилые яблоки, не спешите их выбрасывать! Они могут стать отличным удобрением для вашего огорода и сада, принося пользу растениям, улучшая структуру почвы и обогащая её важными микроэлементами. В этой статье расскажем, как правильно использовать гнилые яблоки для повышения урожайности.

Яблоки
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоки

Компостирование

Самый популярный способ — это компостирование. Гнилые яблоки добавляются в компостную кучу, где они начинают разлагаться и превращаются в питательную органическую массу. Такой компост обогатит почву калием, витамином С и другими полезными веществами.

Рецепт компоста с яблоками

  • В компостную кучу добавляйте нарезанные яблоки.

  • Смешивайте их с травой, листьями и другими растительными отходами.

  • Регулярно переворачивайте кучу, чтобы температура в ней достигала 50-60°C. Это поможет уничтожить все вредоносные микроорганизмы.

Закапывание в междурядья

Другой способ — это закапывание измельчённых яблок в междурядья. Так, яблоки будут постепенно разлагаться и выделять питательные вещества. Это особенно эффективно для клубники и малины, которые нуждаются в регулярном подкорме.

Рецепт закапывания

  • Измельчите яблоки.

  • Выройте неглубокие ямки между рядами.

  • Закопайте яблоки, присыпая землёй.

Мульчирование

Ещё один способ — это использование яблок в качестве мульчи. Нарезанные яблоки можно разложить на поверхности почвы вокруг растений, чтобы они служили защитой от сорняков, сохраняли влагу и постепенно питали землю.

Рецепт мульчирования

  • Нарежьте гнилые яблоки на кусочки.

  • Уложите их на землю вокруг растений, таких как клубника или хвойники.

Жидкое удобрение

Из гнилых яблок можно приготовить жидкое удобрение, которое будет полезно для некоторых культур, таких как гортензия, хвойники и клубника.

Рецепт жидкого удобрения

  • Положите гнилые яблоки в ведро.

  • Залейте водой и оставьте на 2-3 недели для брожения.

  • Процеженный раствор используйте для полива растений.

Применение в качестве перегноя

Для ускоренного разложения яблок их можно закопать в землю в виде перегноя. Это обогатит почву не только органическими веществами, но и улучшит её структуру.

Рецепт перегноя

  • Гнилые яблоки закопайте на глубину 20-30 см в тех местах, где вы планируете посадить культуры, требующие повышенного питания.

Полезные Советы:

  • Осторожность с болезнями: Гнилые яблоки могут переносить грибковые инфекции, поэтому их нужно правильно компостировать или закапывать в землю. Не стоит укладывать их в кучу, если плоды сильно поражены плесенью.

  • Переработка яблок: Из яблок можно приготовить не только удобрения, но и вкусные заготовки. Гнилые плоды идеально подходят для варенья, сока или компота.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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