Как гнилые яблоки помогут вам вырастить крепкую малину и клубнику

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если у вас на участке накопились гнилые яблоки, не спешите их выбрасывать! Они могут стать отличным удобрением для вашего огорода и сада, принося пользу растениям, улучшая структуру почвы и обогащая её важными микроэлементами. В этой статье расскажем, как правильно использовать гнилые яблоки для повышения урожайности.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоки

Компостирование

Самый популярный способ — это компостирование. Гнилые яблоки добавляются в компостную кучу, где они начинают разлагаться и превращаются в питательную органическую массу. Такой компост обогатит почву калием, витамином С и другими полезными веществами.

Рецепт компоста с яблоками

В компостную кучу добавляйте нарезанные яблоки.

Смешивайте их с травой, листьями и другими растительными отходами.

Регулярно переворачивайте кучу, чтобы температура в ней достигала 50-60°C. Это поможет уничтожить все вредоносные микроорганизмы.

Закапывание в междурядья

Другой способ — это закапывание измельчённых яблок в междурядья. Так, яблоки будут постепенно разлагаться и выделять питательные вещества. Это особенно эффективно для клубники и малины, которые нуждаются в регулярном подкорме.

Рецепт закапывания

Измельчите яблоки.

Выройте неглубокие ямки между рядами.

Закопайте яблоки, присыпая землёй.

Мульчирование

Ещё один способ — это использование яблок в качестве мульчи. Нарезанные яблоки можно разложить на поверхности почвы вокруг растений, чтобы они служили защитой от сорняков, сохраняли влагу и постепенно питали землю.

Рецепт мульчирования

Нарежьте гнилые яблоки на кусочки.

Уложите их на землю вокруг растений, таких как клубника или хвойники.

Жидкое удобрение

Из гнилых яблок можно приготовить жидкое удобрение, которое будет полезно для некоторых культур, таких как гортензия, хвойники и клубника.

Рецепт жидкого удобрения

Положите гнилые яблоки в ведро.

Залейте водой и оставьте на 2-3 недели для брожения.

Процеженный раствор используйте для полива растений.

Применение в качестве перегноя

Для ускоренного разложения яблок их можно закопать в землю в виде перегноя. Это обогатит почву не только органическими веществами, но и улучшит её структуру.

Рецепт перегноя

Гнилые яблоки закопайте на глубину 20-30 см в тех местах, где вы планируете посадить культуры, требующие повышенного питания.

Полезные Советы:

Осторожность с болезнями: Гнилые яблоки могут переносить грибковые инфекции, поэтому их нужно правильно компостировать или закапывать в землю. Не стоит укладывать их в кучу, если плоды сильно поражены плесенью.

Переработка яблок: Из яблок можно приготовить не только удобрения, но и вкусные заготовки. Гнилые плоды идеально подходят для варенья, сока или компота.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

