Как гнилые яблоки помогут вам вырастить крепкую малину и клубнику

Если у вас на участке накопились гнилые яблоки, не спешите их выбрасывать! Они могут стать отличным удобрением для вашего огорода и сада, принося пользу растениям, улучшая структуру почвы и обогащая её важными микроэлементами. В этой статье расскажем, как правильно использовать гнилые яблоки для повышения урожайности.
Самый популярный способ — это компостирование. Гнилые яблоки добавляются в компостную кучу, где они начинают разлагаться и превращаются в питательную органическую массу. Такой компост обогатит почву калием, витамином С и другими полезными веществами.
В компостную кучу добавляйте нарезанные яблоки.
Смешивайте их с травой, листьями и другими растительными отходами.
Регулярно переворачивайте кучу, чтобы температура в ней достигала 50-60°C. Это поможет уничтожить все вредоносные микроорганизмы.
Другой способ — это закапывание измельчённых яблок в междурядья. Так, яблоки будут постепенно разлагаться и выделять питательные вещества. Это особенно эффективно для клубники и малины, которые нуждаются в регулярном подкорме.
Измельчите яблоки.
Выройте неглубокие ямки между рядами.
Закопайте яблоки, присыпая землёй.
Ещё один способ — это использование яблок в качестве мульчи. Нарезанные яблоки можно разложить на поверхности почвы вокруг растений, чтобы они служили защитой от сорняков, сохраняли влагу и постепенно питали землю.
Нарежьте гнилые яблоки на кусочки.
Уложите их на землю вокруг растений, таких как клубника или хвойники.
Из гнилых яблок можно приготовить жидкое удобрение, которое будет полезно для некоторых культур, таких как гортензия, хвойники и клубника.
Положите гнилые яблоки в ведро.
Залейте водой и оставьте на 2-3 недели для брожения.
Процеженный раствор используйте для полива растений.
Для ускоренного разложения яблок их можно закопать в землю в виде перегноя. Это обогатит почву не только органическими веществами, но и улучшит её структуру.
Гнилые яблоки закопайте на глубину 20-30 см в тех местах, где вы планируете посадить культуры, требующие повышенного питания.
Осторожность с болезнями: Гнилые яблоки могут переносить грибковые инфекции, поэтому их нужно правильно компостировать или закапывать в землю. Не стоит укладывать их в кучу, если плоды сильно поражены плесенью.
Переработка яблок: Из яблок можно приготовить не только удобрения, но и вкусные заготовки. Гнилые плоды идеально подходят для варенья, сока или компота.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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