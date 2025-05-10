Тля исчезает за день: народный способ с нашатырём избавляет от вредителей и удобряет землю

Каждый огородник сталкивался с тлёй, мухами и муравьями. И хотя на полках полно химикатов, одно простое средство из аптеки давно спасает урожай — нашатырный спирт, он же водный аммиак. И главное — стоит копейки, а работает как дорогое удобрение и средство защиты одновременно.
Резкий запах аммиака отпугивает большинство насекомых и даже некоторых грызунов. Плюс — он насыщает почву азотом, что особенно полезно для капусты, огурцов, зелени и других "прожорливых" культур. Получается два в одном: и вредителей меньше, и растения растут веселее.
Муравьи — раствор 50-100 мл на 10 л воды, поливаем их ходы и муравейники.
Тля — 1 чайная ложка на литр воды, плюс немного хозяйственного мыла. Опрыскиваем листья.
Морковная и луковая муха — 2 столовые ложки на ведро воды, поливаем грядки.
Грызуны — тряпки, пропитанные аммиаком, размещаем возле нор или укрытий.
Главное правило — не переборщить. Слишком концентрированный раствор может обжечь листья, а избыток азота в почве "перекормит" растения — и они пойдут в зелень, а не в плоды.
Профилактический полив: 1-2 столовые ложки на ведро воды. Использовать раз в 2-3 недели.
Работайте в перчатках и желательно в маске — запах очень резкий.
Опрыскивайте в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.
Не опрыскивайте растения в период цветения — аммиак может отпугнуть не только вредителей, но и пчёл.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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