Тля исчезает за день: народный способ с нашатырём избавляет от вредителей и удобряет землю

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый огородник сталкивался с тлёй, мухами и муравьями. И хотя на полках полно химикатов, одно простое средство из аптеки давно спасает урожай — нашатырный спирт, он же водный аммиак. И главное — стоит копейки, а работает как дорогое удобрение и средство защиты одновременно.

Фото: commons.wikimedia.org by David Perez, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тля

Как работает нашатырь на грядке

Резкий запах аммиака отпугивает большинство насекомых и даже некоторых грызунов. Плюс — он насыщает почву азотом, что особенно полезно для капусты, огурцов, зелени и других "прожорливых" культур. Получается два в одном: и вредителей меньше, и растения растут веселее.

Против кого помогает аммиак

Муравьи — раствор 50-100 мл на 10 л воды, поливаем их ходы и муравейники.

Тля — 1 чайная ложка на литр воды, плюс немного хозяйственного мыла. Опрыскиваем листья.

Морковная и луковая муха — 2 столовые ложки на ведро воды, поливаем грядки.

Грызуны — тряпки, пропитанные аммиаком, размещаем возле нор или укрытий.

Как использовать без вреда

Главное правило — не переборщить. Слишком концентрированный раствор может обжечь листья, а избыток азота в почве "перекормит" растения — и они пойдут в зелень, а не в плоды.

Профилактический полив: 1-2 столовые ложки на ведро воды. Использовать раз в 2-3 недели.

Важные меры предосторожности

Работайте в перчатках и желательно в маске — запах очень резкий.

Опрыскивайте в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.

Не опрыскивайте растения в период цветения — аммиак может отпугнуть не только вредителей, но и пчёл.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

