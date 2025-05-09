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Выращиваете картошку? Посадите рядом фасоль и приготовьте место для большого урожая

2:12
Садоводство

Опытные дачники знают: иногда хорошая компания на грядке важнее, чем сорт или удобрение. Так и с картофелем и фасолью — вместе они чувствуют себя как родные. Это настоящая дружба растений, в которой каждый даёт другому что-то ценное.

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Puusterke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фасоль

Почему картошке нравится фасоль

Фасоль — не просто сосед, а настоящий зелёный донор. Как все бобовые, она умеет обогащать почву азотом. Этот элемент особенно важен для картофеля, ведь он активно "вытягивает" питательные вещества из земли. Поэтому совместная посадка этих культур — способ улучшить урожай без лишней химии.

"Бобовые, такие как фасоль, горох и чечевица, являются отличными компаньонами картофелю", — подтверждают агрономы.

Как сажать правильно

Идеальный вариант — посадить фасоль между рядами картофеля. Так растения не мешают друг другу: корни не переплетаются, листья не затеняют соседей. Ещё один нюанс: картофель отправляется в землю раньше, а фасоль добавляют чуть позже — когда почва прогреется.

Такой подход помогает избежать конкуренции за свет и влагу, и при этом распределяет питание по грядке более равномерно.

Уход без хлопот

Смешанные посадки требуют всё того же базового ухода: рыхление, полив, борьба с сорняками. Но есть бонус — фасоль снижает потребность в азотных подкормках. И это не просто удобно, но и экономично.

Важно следить, чтобы вьющаяся фасоль не "переползала" на картофель, особенно в тенистых участках — иначе урожаю может не хватить солнца.

Защита от вредителей

Оказывается, фасоль способна стать настоящим щитом для картошки. Например, она может отпугивать колорадского жука — одного из главных врагов паслёновых. А картофель, в свою очередь, помогает держать в узде мексиканского бобового жука — вредителя самих бобовых.

Такой взаимный "антивредительский" эффект делает эту пару особенно ценным решением для огородников, которые предпочитают обходиться без химикатов.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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