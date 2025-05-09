Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы когда-либо собирали лисички, то наверняка замечали: среди них практически не встречается червивых. И это не просто удача или совпадение — за этим стоит настоящая химия.

Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Kunze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лисички

Всё дело в хиноманнозе

Главный секрет лисичек — вещество под названием хиноманноза. Это природный полисахарид, который обладает антигельминтными свойствами. Для червей, личинок и насекомых, мечтающих полакомиться грибами, он не просто неприятен — он токсичен.

"В этих грибах содержится большое количество хиноманнозы с мощным антигельминтным действием, которая проникает в нервную систему червя и попросту блокирует её", — поясняют специалисты.

Проще говоря, гриб отпугивает непрошеных гостей на биохимическом уровне. Поэтому червям просто неинтересно селиться в лисичках — для них это потенциальная угроза, а не пища.

Но стопроцентной защиты не бывает

Хотя лисички действительно считаются одними из самых "чистых" грибов, полностью исключать повреждённые экземпляры не стоит. Иногда среди них попадаются испорченные — чаще всего из-за внешних факторов: механических повреждений, грибковых болезней или неправильного хранения.

Однако даже в таких случаях лисички редко оказываются червивыми. Их химический состав остаётся эффективной защитой, и вредители обходят их стороной.

Почему грибники любят лисички

Благодаря естественной защите от паразитов лисички идеально подходят для сбора в лесу. Их не нужно долго перебирать, не приходится вымачивать в надежде изгнать червей — просто очистить от лесного мусора, и можно готовить.

Кроме того, в лисичках содержится каротин, который придаёт им характерный золотисто-оранжевый цвет, и дополнительные вещества, поддерживающие иммунитет и даже обладающие антипаразитарным эффектом. Некоторые используют настойки из лисичек для борьбы с гельминтами — хотя научные подтверждения эффективности подобных методов пока ограничены.

Уточнения

Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых.

