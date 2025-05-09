Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми

Если вы когда-либо собирали лисички, то наверняка замечали: среди них практически не встречается червивых. И это не просто удача или совпадение — за этим стоит настоящая химия.
Главный секрет лисичек — вещество под названием хиноманноза. Это природный полисахарид, который обладает антигельминтными свойствами. Для червей, личинок и насекомых, мечтающих полакомиться грибами, он не просто неприятен — он токсичен.
"В этих грибах содержится большое количество хиноманнозы с мощным антигельминтным действием, которая проникает в нервную систему червя и попросту блокирует её", — поясняют специалисты.
Проще говоря, гриб отпугивает непрошеных гостей на биохимическом уровне. Поэтому червям просто неинтересно селиться в лисичках — для них это потенциальная угроза, а не пища.
Хотя лисички действительно считаются одними из самых "чистых" грибов, полностью исключать повреждённые экземпляры не стоит. Иногда среди них попадаются испорченные — чаще всего из-за внешних факторов: механических повреждений, грибковых болезней или неправильного хранения.
Однако даже в таких случаях лисички редко оказываются червивыми. Их химический состав остаётся эффективной защитой, и вредители обходят их стороной.
Благодаря естественной защите от паразитов лисички идеально подходят для сбора в лесу. Их не нужно долго перебирать, не приходится вымачивать в надежде изгнать червей — просто очистить от лесного мусора, и можно готовить.
Кроме того, в лисичках содержится каротин, который придаёт им характерный золотисто-оранжевый цвет, и дополнительные вещества, поддерживающие иммунитет и даже обладающие антипаразитарным эффектом. Некоторые используют настойки из лисичек для борьбы с гельминтами — хотя научные подтверждения эффективности подобных методов пока ограничены.
Лиси́чка обыкнове́нная или лисичка настоя́щая, или петушо́к (лат. Cantharēllus cibārius) — вид грибов семейства лисичковых.
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